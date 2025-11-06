Pohjoisen paikallislehdissä käy viikate: Hillan muutosneuvottelut päättyivät

Mediakonserni Hilla Group fuusioi kolme Tunturi-Lapissa ilmestyvää paikallislehteään. Enontekiön Sanomat, Kittilälehti ja Luoteis-Lappi yhdistetään yhdeksi tilattavaksi paikallismediaksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Samalla Kainuun paikallismedioiden eli Kuhmolaisen, Sotkamo-lehden ja Ylä-Kainuun painettujen lehtien ilmestymiskertoja vähennetään yhteen viikossa. Ratkaisut tehtiin nyt päättyneiden muutosneuvotteluiden yhteydessä.

Saneerausuhan alla oli kolme päätoimittajaa ja kahdeksan muuta työntekijää. Neuvottelujen tuloksena Hilla Groupissa päättyy kolme työsuhdetta ja kolmen ihmisen työsuhteen olennaisia ehtoja muutetaan. Yhtiö lupaa tarjota irtisanottaville mahdollisesti muita konsernista avautuvia paikkoja.

HILLA PERUSTELI leikkaustarvetta muun muassa paperisten paikallislehtien heikentyneellä kannattavuudella, jakelukulujen kasvulla ja digitalisaatiosta johtuvilla ihmisten lukutottumusten muuttumisella.