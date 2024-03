Pohjoisessa alkaa Naton suuri sotaharjoitus Nordic Response 24

Norjan johtama suuri Nordic Response 24 -sotaharjoitus alkaa tänään Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisosissa. Suomen Puolustusvoimien osalta kyseessä on historian suurin osallistuminen kansainväliseen harjoitukseen ulkomailla sekä ensimmäinen kerta, kun Suomi osallistuu jäsenenä Nato-alueen yhteisen puolustuksen harjoitteluun.

Nordic Responsessa harjoitellaan maalla, merellä ja ilmassa. Harjoitukseen osallistuu yhteensä noin 20 000 sotilasta 14:stä eri maasta. Suomesta mukana on noin 4 100 sotilasta.

MAAVOIMISTA Nordic Responsessa on mukana 2 500 sotilasta, joista reilu tuhat henkilöä on varusmiehiä ja toinen reilu tuhat reserviläisiä.

Nordic Response on osa Naton laajempaa Steadfast Defender 24 -harjoitussarjaa. Kyseessä on liittokunnan suurin harjoitus vuosikymmeniin, ja sitä on valmisteltu jo useiden vuosien ajan.