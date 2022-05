Poissa ollut kansanedustaja: Olisin äänestänyt Natoa vastaan – ”Nämä iskut voivat kestää vuosia”

Vasemmistoliiton kansanedustaja Matti Semi kertoo Facebookissa, ettei päässyt eilen eduskunnan Nato-äänestykseen koronatartunnan vuoksi. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Olisin äänestänyt jäsenyyden hakemista vastaan.

Eilisestä äänestyksestä oli poissa Semin lisäksi myös kaksi muuta kansanedustajaa. Kansanedustajat kannattivat Nato-jäsenyyttä 188-8.

– Vaikka oma näkemykseni Nato-jäsenyydestä on kielteinen, on hyvä heti alkuun todeta, että ei ole olemassa Suomen kannalta riskittömiä ratkaisuja. Tämä on hyvä sekä Naton kannattajien että meidän vastustajien tiedostaa, Semi sanoo

Hänen mukaansa äsenyys sotilasliitossa olisi suuri suunnanmuutos pitkään ulko- ja turvallisuuspoliittiseen linjaan.

– Myös Suomen diplomaattinen asema muuttuisi Nato-jäsenyyden myötä. Tähän mennessä sotilaallinen liittoutumattomuus on ollut ja on edelleen mahdollisuus aivan eri tavalla olla jännitteiden sovittelijana ulko- ja turvallisuuspolitiikan saralla. Suomen vahvuus on ollut asema rauhan rakentajana idän ja lännen välissä. Tässä Suomella on ollut kokoaan suurempi rooli.

– Jos Suomen itärajasta tulee Nato-raja, on mahdollista että, Suomeen kohdistuu Nato-vastaisia ja Venäjältä johdettuja hybridi- ja kyberiskuja. Nämä iskut voivat kestää vuosia. Kukaan ei voi tarkkaan etukäteen tietää, mitä toimenpiteitä ja keinoja Venäjä kohdistaa Nato-Suomeen. Lisäksi Suomen ja Ruotsin mahdollinen Nato-jäsenyys loisi Itämerelle ja Pohjois-Eurooppaan varsin muuttuneen turvallisuustilanteen, Semi jatkaa.

Hän sanoo, että Suomi olisi Naton ja Venäjän rajan tärkein ja laajin yksittäinen vartija ja sen vartijan kohtalo tulee olemaan kova.

– Herääkin kysymys, miksi ottaa riskiä liittymällä Natoon? Näin tässä saattaa käydä: Kun hurjaa härnäät, niin riidan siitä saa aikaan! Lisäksi pitää muistaa, että Suomen puolustusvoimat ovat saaneet merkittäviä uusia resursseja, maanpuolustustahto on korkea ja reservi mukaan lukien Suomen maanpuolustus on suurempi kuin Saksalla ja Pohjoismailla yhteensä. Mielestäni Suomen turvallisuuden kannalta on parasta jos pysymme liittoutumattomana maana.