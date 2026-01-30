Kotimaa
30.1.2026 12:24 ・ Päivitetty: 30.1.2026 12:24
Poliisi aloittaa tutkinnan Attendon hoivakodin kuolemantapauksesta – Yhtiö palkannut selvityshenkilön
Länsi-Uudenmaan poliisi tutkii Espoossa viikonloppuna tapahtunutta vanhuksen kuolemaa hoivakodissa. Poliisi kertoi asiasta perjantaina.
Hoivapalveluyritys Attendo tiedotti torstaina, että sen hoivakodissa Espoossa kuoli viikonloppuna vanhus, joka oli yrittänyt tuloksetta hälyttää apua toistakymmentä kertaa ennen kuolemaansa.
Attendon mukaan Olarinpuiston hoivakodissa asiakkaana ollut vanhus oli tehnyt hälytyksen turvarannekkeellaan 11 kertaa tunnin sisällä. Hälytykset eivät menneet perille, sillä hälytyksiä vastaanottavat puhelimet olivat olleet pois päältä.
Poliisi tutkii tapausta kuolemansyyn tutkintana sekä selvittää, onko asiassa syytä epäillä heitteillepanoa. Kuoleman syy on selvitessään salassa pidettävää tietoa.
Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jyrki Kallio kertoo STT:lle, että todennäköisesti asiasta kirjataan rikosilmoitus. Rikosnimikkeenä on näillä näkymin juuri heitteillepano.
Kallion mukaan tutkinta on vielä alkuvaiheessa ja tiedot ovat vähäisiä. Muun muassa tapauksessa mahdollisesti osallisena olleita henkilöitä on tarkoitus kuulla.
Tiedotteessa poliisi kertoi, että ilmoituksen vanhuksen kuolemasta teki poliisille vakiintuneen käytännön mukaisesti hoivakodin henkilöstön jäsen.
ATTENDO Suomen toimitusjohtaja Virpi Holmqvist kertoi torstaina tiedotteessa, että hoivakodissa ei ollut noudatettu työvälineistä ja puhelimista tehtyjä ohjeistuksia. Hänen mukaansa kyse on tehtävien vakavasta laiminlyönnistä.
Perjantaina Attendo tiedotti, että se on palkannut ulkopuolisen selvityshenkilön selvittämään Olarinpuiston hoivakodin tilannetta. Vanhustyön asiantuntija Riitta Räsänen aloittaa selvitystyön ensi viikon alussa.
- Meillä on ollut haasteita Attendo Olarinpuiston toiminnassa jo pidempään. Olemme selvittäneet näitä myös hyvinvointialueen kanssa. Tilanne on ollut jo kääntymässä paremmaksi, mutta on rehellistä todeta, että viimeaikaiset tapahtumat osoittavat, että olemme epäonnistuneet, Holmqvist sanoo tiedotteessa.
Muun muassa Helsingin Sanomat ja Yle kertoivat perjantaina, että Olarinpuiston hoivakoti oli viime vuonna valvonnassa pidempään sen jälkeen, kun hoivakotiin oli tehty tarkastuskäyntejä. Myös omaiset ilmoittivat ongelmista.
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ikääntyneiden palvelujen palvelualuejohtaja Tuula Suominen kertoi medioille, että hoivakodissa oli havaittu laatupuutteita, jotka liittyivät hoitajakutsujärjestelmän toimimiseen sekä lääke-, kivun- ja haavanhoitoon. Valvonta lopetettiin, koska toimintaa oli parannettu ja esimerkiksi hoitajakutsujärjestelmän vika korjattu.
Teksti: STT/Saara-Miira Kokkonen
