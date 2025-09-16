Palkittu politiikan aikakauslehti.
Politiikka

16.9.2025 12:38 ・ Päivitetty: 16.9.2025 13:16

Poliisi ei aloita Keskisarjan kohulausunnoista esitutkintaa

LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Helsingin poliisi ei aloita esitutkintaa perussuomalaisten varapuheenjohtajan, kansanedustaja Teemu Keskisarjan kommenteista Ylen A-studiossa elokuun lopulla. Poliisin tutkinnanjohtajan mukaan asiassa ei ole syytä epäillä rikosta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Keskisarja puhui A-studiossa muun muassa maahanmuuttajista ”heikkolaatuisina tulokkaina”. Kommentit aiheuttivat kohun, ja pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitus joutui syyskuun alun budjettiriihessään käyttämään runsaasti aikaa perussuomalaisten puheiden käsittelyyn.

HELSINGIN poliisi oli aiemmin kertonut, että sille oli tehty rikosilmoituksia A-studiossa käydystä keskustelusta.

Poliisin suorittamassa esiselvityksessä arvioitiin, täytyykö Keskisarjan kommenttien vuoksi aloittaa esitutkinta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Poliisin tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Katariina Rinne katsoi, ettei asiassa ole syytä epäillä rikosta, kun otetaan huomioon Keskisarjan kommenttien esittämiskonteksti sekä se, että aihe kuuluu poliittisen sananvapauden ydinalueelle.

-  Keskeistä on erityisesti se, että Keskisarja on täsmentänyt ja pehmentänyt kärkeviä lausumiaan samaisessa lähetyksessä, eikä vasta myöhemmin toisessa asiayhteydessä, päätöksessä sanotaan.

TUTKINNANJOHTAJA korostaa, että kyseessä ei ole päätös siitä, että poliisi pitäisi Keskisarjan lausumia hyväksyttävinä ja asiallisina. Kyseessä on vain rikosoikeudellinen kannanotto asiaan.

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen ilmoitti viime viikolla, ettei hän aloita tutkintaa Keskisarjan esiintymisestä A-studiossa. Jääskeläisen mukaan kansanedustajien toimet edustajantoimessa eivät kuulu oikeusasiamiehen toimivallan piiriin.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu Rainer Hiltunen puolestaan sanoi syyskuun alussa Uutissuomalaiselle, että Keskisarjan puheet A-studiossa olivat rasistisia. Hiltusen mukaan puheissa leimattiin ihmisryhmä ja puhuttiin siitä alempiarvoisena.

Uutista täydennetty klo 16.16.

