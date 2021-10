Poliisi esti vakavan väkivallanteon, kaksi vangittu – kytkeytyy pääkaupunkiseudun katujengeihin

Helsingin poliisi otti viime viikolla kiinni 10 ihmistä estääkseen vakavan väkivallanteon. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Poliisi tiedotti asiasta torstaina ja kertoi vanginneensa kaksi ihmistä.

Taustalla on poliisin tietoon tullut joukkotappelun uhka tapahtumassa, joka oli määrä järjestää Kaivohuoneella viime viikolla.

Väkivallan uhan vuoksi poliisi perui tapahtuman.

Tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Juhani Vuorisalo sanoo tiedotteessa, ettei poliisi olisi kyennyt takaamaan tilaisuuden turvallisuutta.

Poliisin mukaan tapaus on kytköksissä pääkaupunkiseudun katujengeihin ja kyseessä on ”merkittävin jengeihin liittyvä tapaus, jonka poliisi on saanut estettyä”.

Vangitut ovat noin 20-vuotiaita miehiä, joita epäillään törkeästä henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta ja törkeästä ryöstöstä.