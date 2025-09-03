Palkittu politiikan aikakauslehti.
Talous

3.9.2025 08:24 ・ Päivitetty: 3.9.2025 08:24

Poliisi iski influensserien rahapelimainontaan uhkasakolla

Poliisihallitus on puuttunut suomalaisten sosiaalisen median vaikuttajien lainvastaiseen rahapelien markkinointiin isoilla uhkasakoilla.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Poliisi kertoo tiedotteessa, että poliisihallitus on kieltänyt kahden eri vaikuttajan rahapelien markkinoinnin, joka on ollut arpajaislain vastaista.

Poliisihallituksessa arvioidaan, että vaikuttajilla on suuret taloudelliset intressit jatkaa rahapelin markkinointia. Tämän takia poliisihallitus on asettanut heille 30  000 euron uhkasakot toiminnan jatkamisesta.

ILMIÖ EI ole uusi. Suomalaiset someinfluensserit ovat jo vuosien ajan piilomainostaneet ja markkinoineet muun muassa maltalaisia nettikasinoita ja muita ulkomaisia rahapeliyhtiöitä. Ne maksavat asiakkaiden sisäänheittämisestä vaikuttajille hyvin.

Toinen poliisin kieltopäätöksistä astui voimaan kesäkuussa. Toisen kiellon toimeenpano on keskeytetty, sillä päätökseen on haettu muutosta hallinto-oikeudesta.

Talous

Työmarkkinat
Toimituksen kommentit
