Poliisi iski influensserien rahapelimainontaan uhkasakolla

Poliisihallitus on puuttunut suomalaisten sosiaalisen median vaikuttajien lainvastaiseen rahapelien markkinointiin isoilla uhkasakoilla. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Poliisi kertoo tiedotteessa, että poliisihallitus on kieltänyt kahden eri vaikuttajan rahapelien markkinoinnin, joka on ollut arpajaislain vastaista.

Poliisihallituksessa arvioidaan, että vaikuttajilla on suuret taloudelliset intressit jatkaa rahapelin markkinointia. Tämän takia poliisihallitus on asettanut heille 30 000 euron uhkasakot toiminnan jatkamisesta.

ILMIÖ EI ole uusi. Suomalaiset someinfluensserit ovat jo vuosien ajan piilomainostaneet ja markkinoineet muun muassa maltalaisia nettikasinoita ja muita ulkomaisia rahapeliyhtiöitä. Ne maksavat asiakkaiden sisäänheittämisestä vaikuttajille hyvin.