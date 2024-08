Poliisi kertoo yritysten saaneen sähköpostilla pommiuhkauksia

Useat yritykset ovat saaneet uhkaussähköpostin, jossa kerrotaan, että yrityksen tiloihin on asennettu räjähteitä, kertoo Helsingin poliisi.

Poliisi kertoo saaneensa ilmoituksen asiasta tietoturvayhtiö F-Securelta. joka oli saanut uhkauksen yrityksen Helsingin Ruoholahden toimipisteeseen.

Poliisin arvion mukaan uhkaus on perätön. Poliisi selvittää sähköpostin alkuperää.

Poliisin johtokeskuksen viestinnästä kerrotaan, että viesti oli englanninkielinen.

Poliisin saaman ilmoituksen mukaan viesti on lähetetty usealle yritykselle. Tällä hetkellä F-Secure on ainoa poliisin tiedossa oleva yritys, joka on viestin saanut.