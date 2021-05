Poliisi otti 60 ihmistä kiinni Helsingissä, eivät totelleet käskyä hajaantua

Helsingin poliisi kertoo tiedotteessa ottaneensa 60 ihmistä kiinni koronarajoitusten vastaisessa mielenosoituksessa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Poliisi kertoi aiemmin, että mielenosoituksessa oli mukana noin 300 ihmistä ja että poliisi oli puuttunut sen kulkuun.

Poliisille oli tehty ilmoitus kuuden hengen mielenosoituksesta.

Mielenosoitus alkoi kello 14 Finlandia-talon lähettyviltä, jolloin poliisi käski paikalla olleita hajaantumaan. Kun ihmiset eivät totelleet käskyä, poliisi pysäytti tapahtuman ja otti 50 ihmistä kiinni.

Hajaantuneesta joukosta noin sata ihmistä kokoontui myöhemmin Esplanadin puistoon, josta poliisi otti kiinni vielä 10 ihmistä.

– Yhden henkilön epäillään syyllistyneen poliisin väkivaltaiseen vastustamiseen. Muut kiinni otetut henkilöt saavat sakon niskoittelusta poliisia vastaan, komisario Jarmo Heinonen kertoo poliisin tiedotteessa.

Muutoin vappupäivä sujui Helsingissä alkuiltaan mennessä rauhallisesti.

– On ollut ihan rauhallista. Kaupungilla on väkeä liikkeellä, mutta ei kuitenkaan suurta ihmispaljoutta, Heinonen sanoi STT:lle iltapäivällä.

Poliisilla ei ole tarkkaa arviota siitä, paljonko ihmisiä on ollut liikkeellä. Vappupäivän viettäjiä oli Heinosen mukaan hajallaan puistoissa ja toreilla, mutta suuria häiriöitä ei ollut.

Sisä-Suomen poliisi: tehtäviä on paljon.

Tampereella ja Jyväskylässä alkoi poliisilla riittää kiireitä iltapäivällä vappupäivän rauhallisen aamun jälkeen. Kiire jatkui iltaa kohti, kun STT tavoitti Sisä-Suomen poliisin tilannekeskuksesta komisario Jari Lindholmin.

– Tehtäviä on paljon ja kaikki partiot ovat työllistettyinä. Kaikenlaista tehtävää on liikenteeseen, pahoinpitelyihin ja varkauksiin liittyvää. Sitten on erilaisia päihtymyksiä, rattijuopumuksia, ylinopeuksia ja muuta vastaavaa.

Lindholm kertoi, että noin puoli kuuden aikaan illalla Pirkanmaalla oli parikymmentä tehtävää auki ja Jyväskylässä suunnilleen viisitoista.

– Ja koko ajan tulee lisää tehtäviä.

Uutista päivitetty