Politico: Iranin sota ei saanut varauksetonta kannatusta J. D. Vancelta

Politico-lehden haastattelemien lähteiden mukaan Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vance ei ole täysin presidentti Donald Trumpin kelkassa Iranin sodan suhteen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lähteiden mukaan Vance ilmaisi skeptisyyttä sotatoimia kohtaan ennen niiden aloittamista. Lähteet kuvailevat Vancen olevan huolissaan Iranin sodassa saavutettavasta menestyksestä sekä suoranaisesti vastustavan sotaa Irania vastaan.

Yhden Trumpin hallinnon viranomaisen mukaan Vance olisi kuitenkin asettunut sodan taakse, kun päätös sotatoimista tehtiin.

Kyseessä ei olisi ensimmäinen kerta, kun Vance on eri mieltä Trumpin hallinnon sotatoimien kanssa. Yhdysvaltojen pommittaessa viime vuonna Jemenin hutheja Vance oli arvioinut toimia virheeksi julkisuuteen vuodetussa viestinvaihdossa.

Myös Trumpin mukaan Vance oli Iranin sodasta vähemmän innoissaan kuin muut.

- Mutta hän oli kuitenkin melko innoissaan, Trump sanoi Mar-a-Lagossa maanantaina.

CNN huomauttaa, ettei Vancelta ole vielä kuultu ylistyssanoja Iranin sotaa kohtaan.

Kun Yhdysvallat iski viime kesänä Iranin ydinohjelmaa vastaan, esiintyi Vance televisiossa kuvaillen iskuja uskomattomiksi. Lisäksi hän puolusteli vuolaasti Yhdysvaltojen operaatiota Venezuelassa, jossa Yhdysvallat kaappasi Venezuelan entisen presidentin Nicolas Maduron.

Perjantaina Vancelta kysyttiin mielipidettä Iranin sotaan, mutta hän väisteli vastaamasta kysymykseen.

- Inhoan tuottaa pettymyksen, mutta en aio esiintyä täällä Jumalan ja muiden edessä ja kertoa täsmälleen, mitä sanoin siinä salaiseksi luokitellussa huoneessa, Vance sanoi.

Vance perusteli vastaustaan sillä, ettei halua joutua vankilaan ja että Yhdysvaltain presidentin on voitava keskustella neuvonantajilleen ilman, että nämä soittavat suutaan medialle.

Vielä vuonna 2024 Vance sanoi, ettei sota Iranin kanssa olisi Yhdysvaltain intresseissä. Nyt alkaneen sodan aikana Vance on pääasiassa tyytynyt vakuuttelemaan, ettei sota kestäisi kauaa.