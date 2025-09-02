Politiikan syksy: luvassa terveysleikkauksia ja teemuilua

”Jos saisin lähettää yhdet terveiset hallitukselle, niin pyytäisin, ettei sosiaali- ja terveysjärjestöiltä enää leikattaisi”. Näin Satakunnan Sosialidemokraattien puheenjohtaja Heidi Viljanen kirjoittaa mielipidekirjoituksessaan. Heidi Viljanen

Niin se vaan kesä jälleen vierähti. Se tarkoittaa samalla sitä, että myös luottamustehtävät sekä kunnissa että hyvinvointialueella käynnistyvät, ja kokoukset ilmestyvät kalentereihimme. Myös eduskunta aloitti istuntokautensa ja hallitus kokoontui budjettiriiheen tekemään päätöksiä ensi vuoden talousarviosta.

Jännityksellä odotamme, millaisia leikkauksia on luvassa ja missä määrin.

”Teemuilu” uppoaa laajaan joukkoon perussuomalaisten kannattajia

Budjettiriihen poikkeusohjelmassa oli myös perussuomalaisten puoluejohdon kielenkäyttö. Pääministeri Orpo totesi neuvottelujen alla, että ”budjettiriihi ei pääty ennen kuin asia on yhdessä käsitelty”.

Saattaa olla, että näitä istuntoja on pääministerillä edessään vielä useita. Sillä tultuaan valituksi perussuomalaisten puoluejohtoon, totesi karkeaa kielenkäyttöä harjoittava Teemu Keskisarja palkitsevansa kannattajansa ”teemuilulla” ainakin seuraavat kaksi vuotta.

”Teemuilu” uppoaa laajaan joukkoon perussuomalaisten kannattajia, ja sen taakse jäävät helposti kaikki ne leikkaukset ja kurjistukset, joita sama puolue hallituksessa on ollut tekemässä.

Kun puhutaan riittävän kovalla kielellä maahanmuutosta, ne ikävät päätökset saavat vähemmän huomiota. Ja jos saan ennustaa, tulevien eduskuntavaalien lähestyessä mökä vain kovenee, koska kannatus laahaa.

Kyseisessä puolueessa kun pärjäävät ne, jotka pitävät eniten meteliä. Väittävät olevansa niitä, jotka uskaltavat sanoa, kuinka asiat ovat. Sama se, mitä sanovat, ja pitävätkö sanomiset paikkaansa. Silläpä ei politiikassa aina tunnu olevan väliä.

Huolestuttavinta on pitkäaikaistyöttömyyden lisääntyminen.

Uskon, että valtakunnan politiikan syksystä tulee mielenkiintoinen. Tulevia toimia miettiessä hallituksen on syytä katsoa myös peruutuspeiliin. Työttömyys on edelleen hurjan korkealla tasolla ja kaikkein huolestuttavinta on pitkäaikaistyöttömyyden lisääntyminen. Samaan aikaan työpaikkojen määrä on alhainen.

Selvää on, että suunnan tulisi muuttua pikimmiten ja orastavan talouskasvun pitäisi alkaa näkyä myös työttömyystilanteen helpottumisena.

KAIKKEIN ENITEN metsään ovat menneet työttömien työttömyysturvan suojaosan poistaminen sekä ne miljoonat, jotka on avokätisesti lapioitu yksityisten lääkäreiden Kela-korvauksiin. Molemmista varoitettiin laajasti jo etukäteen.

Nyt myös päähallituspuolueista on kuulunut lausuntoja, joissa näiden uudistusten epäonnistuminen myönnetään. Hyvä niin. Joskus on oikein nostaa käsi virheen merkiksi.

Jos saisin lähettää yhdet terveiset hallitukselle, niin pyytäisin, ettei sosiaali- ja terveysjärjestöiltä enää leikattaisi. Saman julkisen vetoomuksen ovat hallitukselle tehneet myös hyvinvointialueiden johtajat.

Samaan aikaan, kun hyvinvointialueet kamppailevat säästöpaineiden kanssa, on entistä tärkeämpää, että järjestöillä on täydet toimintaedellytykset. Järjestöt ovat kautta aikojen huolehtineet niistä tehtävistä, joista julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto ei ole kyennyt yksin vastaamaan.

Työttömyyden, mielenterveys- ja päihdeongelmien ja syrjäytymisvaaran lisääntyessä on elintärkeää, että järjestöillä on mahdollisuus auttaa.

Iso kiitos positiivisesta käänteestä kuuluu hyvinvointialueen työntekijöille.

Satakunnassa hyvinvointialueen taloudellinen tilanne on kääntynyt parempaan suuntaan. Tällä hetkellä näyttää, että talouden ylijäämä kuluvana vuonna voisi olla jopa 16 miljoonaa euroa plussalla.

Tämä voisi parhaimmillaan antaa meille mahdollisuuden hakea lisäaikaa edellisten toimintavuosien alijäämän kattamiselle. Samalla se tarkoittaa kuitenkin sitä, että suunnitelmat talouden tasapainoon saamiseksi on oltava uskottavia ja näin ollen tiukkaa talouskuria tulee jatkaa.

Jo tässä vaiheessa voikin sanoa, että iso kiitos positiivisesta käänteestä kuuluu alueen työntekijöille, joille muutokset ovat näkyneet arjessa monin eri tavoin. Toivon, että pian päästäisiin tilanteeseen, jossa jatkuvat muutokset vähenisivät ja työntekijät saisivat keskittyä parhaalla mahdollisella tavalla kukin omiin työtehtäviinsä. Hyvät palvelut ja hoito edellyttävät, että ammattilaiset jaksavat työssään hyvin. Henkilöstö on hyvinvointialueen tärkein pääoma.

Haastavia aikoja on edessä kaikilla päätöksenteon tasoilla. Kunnissa haastaa kaikkein eniten väestön ikääntyminen ja väheneminen. Siinä me päättäjät joudumme miettimään, miten lakisääteiset peruspalvelut on viisainta järjestää kuntalaisten tarpeita vastaavasti.

Toivon kaikille luottamushenkilöille kestävyyttä ja intoa alkavaan syksyyn. Eteenpäin!

Kirjoittaja Heidi Viljanen on Satakunnan sd-piirin puheenjohtaja