Politiikan vaikuttajat surevat Eemeli Peltosta: ”Arvostettu, pidetty ja yhteistyökykyinen nuori asiapoliitikko”

Demarikansanedustaja Eemeli Peltosen, 30, odottamaton kuolema eduskunnassa on järkyttänyt politiikan vaikuttajia ja eduskunnan työyhteisön jäseniä. Monet ovat julkaisseet osanottonsa eri kanavissa. Susanna Luikku Demokraatti

Presidentti Alexander Stubb esitti viestipalvelu X:ssä osanottonsa kansanedustaja Eemeli Peltosen läheisille. Stubbin mukaan Peltonen tunnettiin osaavana ja ahkerana kansanedustajana, jonka työtä kunnioitettiin yli puoluerajojen.

Stubb kutsui Peltosen kuolemaa traagiseksi suru-uutiseksi.

– Pysäyttävä ja surullinen uutinen. Syvin mahdollinen osanottoni Eemeli Peltosen omaisille ja läheisille. Voimia myös koko SDP:n eduskuntaryhmälle, kirjoitti vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela viestipalvelu X:ssä.

Vasemmistoliitosta myös muun muassa Veronika Honkasalo, Aino-Kaisa Pekonen ja Hanna Sarkkinen esittivät suruvalittelunsa X:ssä.

KOKOOMUKSEN eduskuntaryhmän puheenjohtajan Jukka Kopran X-viesti on samansuuntainen:

– Surullinen uutinen kansanedustaja ja kollega Eemeli Peltosen poismenosta on järkyttänyt kokoomuksen eduskuntaryhmää tänään syvästi. Otamme osaa perheen ja läheisten suureen suruun, ja toivomme voimia koko SDP:n eduskuntaryhmälle.

Kokoomusvaikuttaja Juho Romakkaniemi kutsui Peltosta Tanneriksi Väinö Tannerin mukaan, koska piti tämän ajattelutavasta ja linjasta.

– Panin Eemelin syvälliset ja älykkäät pohdiskelut merkille jo hänen ollessa parikymppinen Demarin kolumnisti. Olin erittäin iloinen, kun hänen kaltaisensa nuori asiapoliitikko nousi eduskuntaan viime vaaleissa. Nyt on vain pohjattoman surullinen ja hämmentynyt olo. Olisiko jotakin voitu tehdä? Tätä toivotonta neuvottomuutta kokee nyt varmasti moni, Romakkaniemi kirjoitti X:ssä.

EDUSKUNNAN puhemies Jussi Halla-aho viesti esittävänsä koko eduskunnan puolesta osanoton Eemeli Peltosen omaisille ja läheisille.

– Edustaja Peltonen oli pidetty ja yli puoluerajojen arvostettu työtoveri, Halla-aho kirjoitti.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ja useat muut ps-edustajat ottivat myös osaa.

– Järkyttävä ja surullinen uutinen eduskunnasta. Musertava tieto nuoren, pidetyn kollegan Eemeli Peltosen poismenosta pysähdytti meidät kaikki. Sanoja on todella vaikea löytää. Istuntokausi alkaa erittäin ikävissä merkeissä. Lämpimät osanottoni omaisille ja läheisille, Purra kirjoitti X:ssä.

Lukuisten muiden tapaan esimerkiksi RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz, keskustan kansanedustaja Hilkka Kemppi ja kristillisten puheenjohtaja Sari Essayah luonnehtivat uutista äärimmäisen järkyttäväksi yllätykseksi ja Peltosta arvostetuksi kollegaksi.

– Eemeli oli miellyttävä, lahjakas, lämmin työkaveri. Jään muistaen kaipaamaan keskustelujamme iltaisin eduskunnan kahvilassa, Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen kirjoittaa X:ssa.

SDP:N eduskuntaryhmästä linjattiin, ettei Peltosen järkyttävää poismenoa kommentoida tiistaina enempää.

Kansanedustaja Jani Kokko (sd.) tiivisti tuntoja X-tilillään:

– Osanottoni Eemeli Peltosen omaisille suuren surun keskellä. Uuden sukupolven sosialidemokraateista Eemeli oli yksi parhaista parhaimpia. Poikkeuksellisen ahkera ja tunnollinen, jollaisen vain harvat voivat saada edustajakseen. Yhteistyökykyinen ja pidetty yli puoluerajojen, Kokko kirjoitti.

Myös SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi korostaa ystävänsä ahkeruutta ja sovinnollisuutta.

– Hän oli lahjakkaimpia tuntemiani ihmisiä. Eemelin asennetta politiikassa toimimiseen kuvaa varmasti parhaiten hänen vaalilauseensa: Yhteisellä asialla.

– Jään kaipaamaan luotettavaa ystävää. Eemeli on poissa, mutta monet hienot muistot kulkevat aina mukana, Näkkäläjärvi kirjoittaa Facebookissa.