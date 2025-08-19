Kansanedustaja Eemeli Peltonen on kuollut eduskunnassa

Ensimmäisen kauden kansanedustaja Eemeli Peltonen (s. 1994) on kuollut. SDP on vahvistanut uutisen edustajansa menehtymisestä. Demokraatti Demokraatti

Kansanedustajan epäillään tehneen itsemurhan työpaikallaan eduskunnan rakennuksessa tiistaina aamupäivällä.

– Eemeli Peltosen menehtyminen järkyttää syvästi minua ja meitä kaikkia. Hän oli erittäin pidetty yhteisömme jäsen ja jäämme kaipaamaan häntä syvästi. Nuori elämä on päättynyt aivan liian varhain. Otamme osaa omaisten suruun ja toivotamme voimia surutyön keskelle, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo tiedotteessa.

Myös SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kommentoi tapahtunutta sosiaalisessa mediassa.

– On vaikea ymmärtää saati hyväksyä, että rakastamamme ystävä ja kollega Eemeli on poissa, emmekä enää kohtaa hänen hymyänsä ja levollista olemustaan, Lindtman kirjoittaa.

Lindtman luonnehtii Peltosta lahjakkaaksi ja luotettavaksi kollegaksi, joka ei työssään tavoitellut omaa etuaan.

NUORISOPOLIITIKKONA tunnetuksi tullut Eemeli Peltonen toimi kunnanvaltuutettuna Järvenpäässä vuodesta 2012 alkaen, ja pääsi eduskuntaan toisella yrittämällä vuoden 2023 vaaleissa.

Vuodet 2017-2021 hän oli Järvenpään kaupunginvaltuuston puheenjohtajana. Tässä hän oli hetken aikaa Suomen kaikkien aikojen nuorin valtuustojohtaja. Vuodesta 2021 alkaen hän toimi kaupunginhallituksen puheenjohtajana.

Hän uusi paikkansa valtuustossa kevään 2025 kuntavaaleissa, ollen Järvenpään ääniharavia.

Ahkerana kirjoittajana tunnettu Peltonen oli myös Demokraatin kesätoimittajana vuosina 2014-2015, kotiuduttuaan varusmiehenä puolustusvoimien Ruotuväki-lehdestä.

Valtiotieteiden maisteri Peltonen oli eduskunnan hallinto- ja lakivaliokuntien jäsen.

Peltonen jäi keväällä munuaisvaivojen takia sairauslomalle eduskunnasta, ja kertoi sosiaalisessa mediassa keskittyvänsä kesän aikana toipumiseen.