Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

19.8.2025 11:22 ・ Päivitetty: 19.8.2025 12:57

Kansanedustaja Eemeli Peltonen on kuollut eduskunnassa

LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Ensimmäisen kauden kansanedustaja Eemeli Peltonen (s. 1994) on kuollut. SDP on vahvistanut uutisen edustajansa menehtymisestä.

Demokraatti

Demokraatti

Kansanedustajan epäillään tehneen itsemurhan työpaikallaan eduskunnan rakennuksessa tiistaina aamupäivällä.

– Eemeli Peltosen menehtyminen järkyttää syvästi minua ja meitä kaikkia. Hän oli erittäin pidetty yhteisömme jäsen ja jäämme kaipaamaan häntä syvästi. Nuori elämä on päättynyt aivan liian varhain. Otamme osaa omaisten suruun ja toivotamme voimia surutyön keskelle, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo tiedotteessa.

Myös SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kommentoi tapahtunutta sosiaalisessa mediassa.

– On vaikea ymmärtää saati hyväksyä, että rakastamamme ystävä ja kollega Eemeli on poissa, emmekä enää kohtaa hänen hymyänsä ja levollista olemustaan, Lindtman kirjoittaa.

Lindtman luonnehtii Peltosta lahjakkaaksi ja luotettavaksi kollegaksi, joka ei työssään tavoitellut omaa etuaan.

– Perheen menetys ja suru on suurin. Ajatuksemme ovat tänään omaisten luona, heitä lohduttaen tämän käsittämättömän menetyksen keskellä, Lindtman kirjoittaa.

Lisää aiheesta

Politiikan vaikuttajat surevat Eemeli Peltosta: ”Arvostettu, pidetty ja yhteistyökykyinen nuori asiapoliitikko”
Kansanedustaja tehnyt itsemurhan eduskunnassa – Orpo: ”Todella surullinen uutinen, puhe politiikasta loppuu kokouksessa”

NUORISOPOLIITIKKONA tunnetuksi tullut Eemeli Peltonen toimi kunnanvaltuutettuna Järvenpäässä vuodesta 2012 alkaen, ja pääsi eduskuntaan toisella yrittämällä vuoden 2023 vaaleissa.

Vuodet 2017-2021 hän oli Järvenpään kaupunginvaltuuston puheenjohtajana. Tässä hän oli hetken aikaa Suomen kaikkien aikojen nuorin valtuustojohtaja. Vuodesta 2021 alkaen hän toimi kaupunginhallituksen puheenjohtajana.

Hän uusi paikkansa valtuustossa kevään 2025 kuntavaaleissa, ollen Järvenpään ääniharavia.

Ahkerana kirjoittajana tunnettu Peltonen oli myös Demokraatin kesätoimittajana vuosina 2014-2015, kotiuduttuaan varusmiehenä puolustusvoimien Ruotuväki-lehdestä.

Valtiotieteiden maisteri Peltonen oli eduskunnan hallinto- ja lakivaliokuntien jäsen.

Peltonen jäi keväällä munuaisvaivojen takia sairauslomalle eduskunnasta, ja kertoi sosiaalisessa mediassa keskittyvänsä kesän aikana toipumiseen.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Kotimaa

19.8.2025 12:38

Politiikan vaikuttajat surevat Eemeli Peltosta: ”Arvostettu, pidetty ja yhteistyökykyinen nuori asiapoliitikko”

Kotimaa

19.8.2025 09:06

Kansanedustaja tehnyt itsemurhan eduskunnassa – Orpo: ”Todella surullinen uutinen, puhe politiikasta loppuu kokouksessa”

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Rane Aunimo

Politiikka
18.8.2025
Näin Orpo kommentoi nyt Purran yllätysvetoa: ”Hän itse sanoi, että se on hänen listansa”
Lue lisää

Susanna Luikku

Politiikka
18.8.2025
Apteekkariliitto: Hallitus veisi syrjäseuduilta sivuapteekit – ”Lääkehuolto ja -neuvonta ei ole markettitoimintaa”
Lue lisää

Annika Tailamo

Kotimaa
17.8.2025
Naisviha voi tuhota demokratian – moni nainen lähtee politiikasta sen vuoksi
Lue lisää

Janne Ora

Kotimaa
16.8.2025
Informaatiohyökkäys menee läpi kaikesta puolustuksesta – Suomi käy jo tätä sotaa
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU