Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

22.10.2025 08:25 ・ Päivitetty: 22.10.2025 08:29

Ponsse muutosneuvotteluihin – uskoo pärjäävänsä lomautuksin

Ponsse handout
Ponssen metsäkone testiajossa Vieremällä.

Metsäkoneyhtiö Ponsse kertoo aloittavansa muutosneuvottelut, jotka koskevat sen koko Suomen-henkilöstöä eli yli 1  080:tä ihmistä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Yhtiön arvion mukaan neuvottelut voivat johtaa henkilöstön lomautuksiin kokonaan tai osittain enintään 90 päivän ajaksi ensi vuonna.

Irtisanomisia ei neuvotteluissa käsitellä, yhtiö sanoo tiedotteessaan. Lomautusuhan alla ovat kaikki työntekijäryhmät ylempiä toimihenkilöitä myöten.

Yhtiön mukaan säästötoimenpiteenä voidaan mahdollisesti sopeuttaa Pohjois-Savossa sijaitsevan Vieremän tehtaan tuotantoa, ja se voi aiheuttaa edellä mainittuja lomautustarpeita.

PONSSE KERTOO metsäkoneiden kotimaisen ja kansainvälisen kysynnän supistuneen talouden epävarmuuden takia. Asiakaspalvelu pidetään kuitenkin neuvotteluiden ja mahdollisten lomautustenkin aikana ennallaan, yhtiö lupaa tiedotteessa.

Ponssen elektroniikka- ja teknologiayhtiö Epec on muutosneuvotteluiden ulkopuolella.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Työmarkkinat
21.10.2025
STTK:n Antti Palola ei usko työmarkkinauudistusten perumiseen – ”Ei aikaa käännetä taakse”
Lue lisää

Susanna Luikku

Politiikka
21.10.2025
Saako EU venäläiskaasulle täyskiellon ja jäädytysvaroja Ukrainalle? ”Jarrutus ei voi estää päätöksentekoa”
Lue lisää

Pekka Wahlstedt

Kirjallisuus
22.10.2025
Arvio: Mitä uutta voi sanoa Helsingistä – Henrik Meinander vastaa
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU