Ponsse muutosneuvotteluihin – uskoo pärjäävänsä lomautuksin

Yhtiön arvion mukaan neuvottelut voivat johtaa henkilöstön lomautuksiin kokonaan tai osittain enintään 90 päivän ajaksi ensi vuonna.

Irtisanomisia ei neuvotteluissa käsitellä, yhtiö sanoo tiedotteessaan. Lomautusuhan alla ovat kaikki työntekijäryhmät ylempiä toimihenkilöitä myöten.

Yhtiön mukaan säästötoimenpiteenä voidaan mahdollisesti sopeuttaa Pohjois-Savossa sijaitsevan Vieremän tehtaan tuotantoa, ja se voi aiheuttaa edellä mainittuja lomautustarpeita.

PONSSE KERTOO metsäkoneiden kotimaisen ja kansainvälisen kysynnän supistuneen talouden epävarmuuden takia. Asiakaspalvelu pidetään kuitenkin neuvotteluiden ja mahdollisten lomautustenkin aikana ennallaan, yhtiö lupaa tiedotteessa.