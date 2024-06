Porissa oltiin huolissaan, että Suomi on kärkisijoilla rasismin esiintyvyydessä

– Rasismin ehkäisyssä on tärkeää, että hiljaiset eivät pysy hiljaa vaan toimivat aktiivisesti, eduskunnan varapuhemies Tarja Filatov vaati. Jalkapallo on maailman paras ase rasismia vastaan, valmennuspäällikkö Jeferson Pires kertoi tilaisuudessa. Pertti Rajala Demokraatti / Satakunta

TSL Porin seudun opintojärjestö järjesti 30.5. tilaisuuden Yhteinen maailmamme – yhdenvertaisuudesta ja rasismista. Yhteinen maailmamme -tilaisuuksien sarja on saanut avustuksen Kansan Sivistysrahastolta.

Puhujina olivat eduskunnan varapuhemies Tarja Filatov ja valmennuspäällikkö Jeferson Pires ja afganistanilainen kokemusasiantuntija Shakila Rafi, jonka kanssaoli Satu Elhamr Ehjä ry:stä.

Tarja Filatov osallistui tilaisuuteen etänä. Hänen mielestään tilaisuudessa ollaan tärkeän asian äärellä.

Filatov kertoi, että hänelle tulee tunnemuistona mieleen elokuva nimeltä Marssi. Siinä oli teemana iso marssi -Afrikasta Eurooppaan. Tarja näki sen, kun hän oli nuorisoliitossa 1990-luvun alussa. Elokuva päättyi julmasti.

– Nyt on sama olo nyt kuin silloin. Kun mietin turvapaikanhakuun liittyviä asioita, koen, että aikamme on julmaa. Olisi nähtävä, että maailma on yhteinen. Ihmisarvo tulee nähdä jakamattomana. Demokratiaa kansalaisten vaikutuskanavia ja osallistumismahdollisuuksia pitää vaalia, Filatov puhui.

Filatovin mielestä osallistaminen olisi parhaimmillaan sellaista, jossa ihmisiltä kysytään, millainen yhteiskunta sinun mielestäsi olisi reilu.

– Suomessa yksi ulostyöntävä asia on köyhyys. Ulkokehällä olemisen taustalla on vähävaraisuus ja kouluttautumattomuus. Aikamme suurin haaste ei ole talous, vaikka sekin on hoidettava, ja on hoidettavissa. Nyt korjausta tehdään niin, että se synnyttää osattomuutta ja vihaa. Epäoikeudenmukainen ajattelu, Me – Te -ajattelu, jos se lisääntyy, olemme pulassa.

Rasismin ehkäisyssä on tärkeää, että hiljaiset eivät pysy hiljaa

Filatov piti huolestuttavana, että rasismin esiintyvyydessä olemme Suomessa kärkisijoilla. Hoitoalalle tarvitaan lisää väkeä. Emme onnistu yhteiskuntana, jos emme saa kitkettyä rasismia.

– Rasismin ehkäisyssä on tärkeää, että hiljaiset eivät pysy hiljaa, vaan pyrkivät aktiivisesti parempaan. Eriarvoisuus synnyttää kriisiä. Kehitysmaissa kannattaa panostaa koulutukseen. Rauhaa voidaan rakentaa kehitysyhteistyöllä. Kehitysyhteistyöllä rakennetaan parempaa yhteistä maailmaa, Filatov totesi.

BRASIALAINEN Jeferson Pires työskentelee vastuuvalmentajana Jalkapallo kuuluu kaikille -nimisessä kiertueessa, joka vierailee eri puolilla Suomea. Tarkoituksena on tuoda turvapaikanhakijoita yhteen jalkapallon avulla.

Juuri jalkapallo onkin Piresin mukaan koko maailman paras ase rasismia vastaan. Jalkapallo yhdistää ihmisiä samalla tavalla. Sen Pires on huomannut vastaanottokeskuksissa.

– Tärkeintä vastaanottokeskuksiin mentäessä on kohtaaminen ja tehdä hyvä päivä. Ei tehdä mitään monimutkaista ja ollaan avoimia. Aluksi puhumme vastaanottokeskuksissa rasismista ja yhdenvertaisuudesta ja sen jälkeen pelaamme. pelataan. Kun pelaamme yhdessä, kaikki sujuu. Tosin aluksia ohjaajat pelkäsivät ensin, eri maista olevat ihmiset pelasivat yhdessä. Kun haluaa voittaa, tekee yhteistyötä. Jalkapallo pystyy parempaan kuin sanat, Pires kertoi.

Jalkapallo pystyy parempaan kuin sanat

Pires on vakuuttunut, että pienillä asioilla voi muuttaa ihmisten asioita. Hän kertoo esimerkin:

– Eräässä vastaanottokeskuksessa ohjaajat tulivat kertomaan sotaa pakoon lähteneen perheen pojasta, joka saatiin mukaan vastaanottokeskuksessa Jalkapallo kuuluu kaikille – päivään. Päivän lopuksi pojan äiti kertoi, että poika ei ollut kahteen kuukauteen lapsi ei ollut hymyillyt. Nyt äiti näki, kun poika hymyili. Myös seuraavana päivänä poika suostui pelaamaan ja liittyi joukkueeseen. Tämän poika suostui menemään myös kouluun, kun siellä oli kaveri jalkapallosta.

TILAISUUDEN lopuksi kokemusasiantuntija Shakila Rafi Kuule minua -hankeesta kertoi omakohtaisista kokemuksistaan maahanmuuttajana. Hän on nyt 21 -vuotias. Suomeen tullessaan hän oli 13 -vuotias.

Shakila tuli Iranista, mutta on afganistanilainen. Nyt hän opiskelee kosmetologiksi.

– Hernekeitto oli minulle aluksi outoa. Nyt se on lempiruokaani. Pelästyin, kun näin ensimmäisen kerran humalaisia. Olen kokenut rasismia opettajien ja sairaanhoidon taholta. Ja toisaalta, kun kysyttiin ja kuunneltiin, tunsin oloni tervetulleeksi. Minua ei ohitettu ja jätetty syrjään, vaan koin olevani tärkeä, Shakila Rafi kertoi.

Shakila Rafi antoi hyvä ja selkeät ohjeet maahanmuuttajien kohtaamiseen:

– Kuuntele. Ota vakavasti. Ota mukaan toimintaan, esimerkiksi harrastuksiin.