Pormestari: “Olemme oikealla tiellä” – Helsinki on valittu maailman kestävimmäksi matkailukohteeksi

Helsinki on saavuttanut tavoitteensa olla maailman kestävin matkailukohde, kaupunki kertoo tiedotteessaan. Demokraatti Demokraatti

Helsinki on sijoittunut kärkisijalle kansainvälisessä matkailukohteiden kestävyyttä mittaavassa Global Destination Sustainability (GDS) -indeksissä.

Indeksi mittaa matkailukohteiden kestävyyttä neljässä eri kategoriassa yli 70 mittarin avulla. Vertailussa on mukana yli sata vastuullisuuteen panostavaa kaupunkia eri puolilta maailmaa. Helsinki on aiemminkin menestynyt kestävyysindeksissä hyvin: vuonna 2023 sijoitus oli neljäs.

– Valinta on osoitus pitkäjänteisestä työstä, jota Helsingissä on tehty. Helsinki kehittää ja kasvattaa matkailua kestävästi yhdessä matkailutoimijoiden ja kaupunkilaisten kanssa. Nyt saavuttamamme ensimmäinen sija on merkki siitä, että olemme oikealla tiellä, Helsingin pormestari Juhana Vartiainen toteaa tiedotteessa.

Indeksin neljässä kategoriassa mitataan ympäristöllistä suoriutumista, toimittajaketjuja, matkailukohteiden johtamista ja sosiaalista kestävyyttä.

HELSINKI on perinteisesti pärjännyt erittäin hyvin kaupunkitasoisessa ympäristöön liittyvässä kehittämisessä. Tänä vuonna Helsinki saavutti ykkössijan matkailukohteen johtamisessa, yritysten sitoutumisessa ja kaupunkitasoisessa ympäristöön liittyvässä kehittämisessä sekä toisen sijan sosiaalisessa suoriutumisessa.

Helsinki on viime vuosina panostanut kestävään matkailuun muun muassa tukemalla yrityksiä kestävyystyössä ja lisäämällä resursseja matkailukohteen kehittämiseen, tiedotteessa kerrotaan.

– Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että yhä useammat matkailijat etsivät kestävämpiä palveluita ja matkakohteita. Maailman kestävimmälle matkailukohteelle on jatkossa varmasti yhä enemmän kysyntää, Helsingin kaupungin matkailupäällikkö Nina Vesterinen toteaa.

MATKAILUN ohella Helsinki on sitoutunut vähentämään päästöjä kaikessa toiminnassaan. Kaupungin tavoitteena onkin hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Siihen päästään etenkin lisäämällä uusiutuvan energian osuutta lämmön ja sähkön tuotannossa sekä rakennuksissa tehtävillä energiatehokkuustoimenpiteillä.

Kaupunki on panostanut myös vähäpäästöisiin liikenneratkaisuihin: yli 30 prosenttia Helsingin seudun linja-autokalustosta on sähköistetty ja tulevan vuosikymmenen aikana Helsingissä otetaan käyttöön yli 30 kilometriä uusia raitioteitä.

Helsingin kaupungilla on käynnissä useita kestävyyteen liittyviä projekteja ja toimenpiteitä. Matkailun osalta tärkeimpiä niistä ovat inklusiivisen matkailun kehittäminen ja lisäpanostukset kaupunkilaisten osallisuuteen matkailun kehittämisessä.

Kaupunki mittaa myös matkailun hiilijalanjälkeä, edistää Helsingin matkailun ilmastotiekartan toimenpiteitä ja tukee matkailuyrityksiä kestävän matkailun polulla. Helsingin kaupunki haluaa tehdä myös tiivistä yhteistyötä niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla muiden matkailukohteiden kanssa.