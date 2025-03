Pormestariehdokas Heinäluoma avasi kuntavaalikampanjansa – yllätti nostamalla esiin Jan Vapaavuorta

SDP:n Helsingin pormestariehdokas Eveliina Heinäluoma julkisti tänään omat ehdotuksensa kaupungin pormestariohjelmaksi. Heinäluoma käy kuntavaalikampanjaa teemalla Yhteistyön pormestari. Johannes Ijäs Demokraatti

Heinäluoma sanoi aamupäivän tiedotustilaisuudessaan, että Helsingin johdossa tarvitaan enemmän yhteistyökykyä, koska on muun muassa kasvuun ja ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyviä haasteita, jotka ovat valtavan kokoisia.

– Pormestarin ja Helsingin kaupungin johdon tärkein huolehtia siitä, että kaupunkilaisten hyvä arki sujuu, Heinäluoma tiivisti.

Heinäluoma nosti esiin hyvänä esimerkkinä entisen kokoomuspormestari Jan Vapaavuoren siinä, miten tämä piti esillä Helsingin etua. Tällä hetkellä Helsingin edunvalvonnan rooli on ollut Heinäluoman mielestä melko näkymätöntä.

– Helsinkiläiset kaipaavat mutta aivan erityisesti ansaitsevat Helsingin ääntä, joka näkyy valtakunnan päätöksenteossa.

Heinäluoma totesi, että ehkä vähän Vapaavuoren oppeja soveltaen hän pitäisi Helsingin puolia niin, että kaupungin etu toteutuu. Helsingin ääntä pitää Heinäluoman mukaan puolustaa oli oma puolue hallituksessa tai ei. Hän sanoi, että esimerkiksi valtion suunnittelemat 35 miljoonan leikkaukset ainoastaan Helsingin sote-palveluihin eivät käy.

Heinäluoma totesi, että Helsinki on pääkaupunki ja kuuluukin olla ylpeitä, että Helsingissä syntyy sellaista kasvua, joka näkyy koko maassa.

Heinäluomalta kysyttiin tiedotustilaisuudessa, ottaisiko hän vastaan apulaispormestarin paikan, jos SDP ei voita Helsingissä vaaleja.

– Taitaa olla niin, kun Usain Bolt valmistautuu omaan suoritukseensa, hän tähtää kultamitaliin. Sama se on tässä, että minä olen pormestarin tehtävää tavoittelemassa. Silloin katse on vain ykköspaikassa, Heinäluoma sanoi.

Heinäluoman mielestä Helsingissä käydään kaksinkamppailu kokoomuksen ja SDP:n välillä.

HEINÄLUOMA toteaa tiedotteessaan, että Helsingin on oltava kaupunki, jossa jokainen lapsi ja nuori saa laadukasta opetusta ja jokainen ikäihminen arvokasta hoivaa.

– Panostamme varhaiskasvatukseen, koulutukseen ja nuorten hyvinvointiin. Jokaisella on oikeus turvalliseen kouluympäristöön ja pienempiin opetusryhmiin, jotta jokainen lapsi saa tarvitsemaansa tukea. Meidän pitää myös huolehtia niin kotihoidon resursseista kuin ympärivuorokautisten palveluasumisen paikkojen riittävyydestä, hän sanoo.

Heinäluoma puhuu kampanjassaan myös turvallisuuden puolesta.

– Haluamme ennaltaehkäistä rikollisuutta ja jengiytymistä, panostaa poliisin ja sosiaalityön yhteistyöhön sekä tehdä asemaseuduista ja kaupunkiympäristöstä viihtyisämpiä ja turvallisempia, hän sanoo tiedotteessaan.

”Poliisin ennalta ehkäisevää työtä on vahvistettava ja kaupungilla on oltava poliisityön yhteyshenkilö. Emme hyväksy jengiytymistä tai minkäänlaisten rinnakkaisyhteiskuntien syntymistä. On panostettava jokaisen kaupunginosan ja erityisesti asemanseutujen turvallisuuteen. Vanhimpien metro- ja juna asemien remontteja on kiirehdittävä. Viihtyisä kaupunkiympäristö luo turvallisuutta”, vaaliohjelmassa lukee.

Heinäluoma kertoi tiedotustilaisuudessa haluavansa lisätä yhteistyötä pohjoismaisten pääkaupunkien kanssa turvallisuuden ja varautumisen kehittämisessä.

TALOUSPOLITIIKASSA Heinäluoma painottaa vastuullisuutta, kestävää taloudenpitoa ja kaupungin houkuttelevuutta investoinneille ja yrityksille. Hän esittää muun muassa pormestarin yrittäjyysfoorumia tiiviimmän yhteistyön luomiseksi elinkeinoelämän kanssa.

Heinäluoma toteaa, että Helsinki on toiminut suunnannäyttäjänä tavoitteellaan olla hiilineutraalin vuonna 2030. Hän satsaisi joukkoliikenteeseen, liikenteen sähköistämiseen ja rakentamisen päästöjen vähentämiseen.

”Valtio osallistuu tällä hetkellä Helsingin seudun liikenneinvestointeihin vain n. 17 % osuudella, kun Tukholmassa vastaava osuus on 66 %. Tämä pitää saada muuttumaan”, vaaliohjelmassa todetaan.

Lähidemokratiaa hän vahvistaisi muun muassa toteuttamalla uusia osallistumismalleja, kuten kaupunginosaraateja, joissa asukkaat pääsevät vaikuttamaan kotikulmiensa kehittämiseen.

Heinäluoma uskoo, että Helsinki voi nousta maailman onnellisimmaksi kaupungiksi. Vuoden 2024 Happy City Index -vertailussa Helsinki oli sijalla kuusi.

KUNTAVAALIOHJELMASSAAN Heinäluoma linjaa, että lääkärin ja hoitajan vastaanotolle on päästävä kahdessa viikossa.

”Kaupunginosien välillä on tällä hetkellä liian suuret erot hoitoon pääsyssä, terveyskeskusten jonotuserot on poistettava. Toimeenpannaan omalääkäri- ja hoitajamalli terveysasemilla ja pidetään kiinni siitä, että jatkossakin terveyskeskuskäynti on maksuton”, ohjelmassa lukee.

Pääkaupungin kehittämisen lähtökohdaksi Heinäluoma ottaisi ”planetaarisen hyvinvoinnin”, jossa tunnistetaan ihmisen hyvinvoinnin ja luonnon välinen erottamaton yhteys.

Kun maan hallitus laiminlyö ilmastonmuutoksen torjuntaa, tämä tarkoittaa Heinäluoman tiedotustilaisuudessa lausuman mukaan sitä, että Helsingin täytyy olla ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä edelläkävijä.

Kaupungin on edistettävä monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta niin työnantajana kuin omissa palveluissaan.

”Jokaisen päivän on oltava rasismista ja syrjinnästä vapaa – Helsingissä jokainen on yhdenvertainen ja yhtä helsinkiläinen oli äidinkieli, syntyperä tai ihonväri mikä tahansa.”

HEINÄLUOMA nostaa esiin myös Helsingin asuntotilannetta. Vaaliohjelmassa painotetaan, että Helsingin pitää varmistaa riittävä ja monipuolinen asuntotuotanto, jotta pystytään torjumaan asumisen kovaa hinnannousua.

Heinäluoman mukaan tarvitaan niin markkinaehtoista kuin kohtuuhintaista kaupungin omaa asuntotuotantoa.

”Tarvitsemme laajan asuntoinvestointiohjelman, jolla vauhditetaan uusien asuntojen sekä opiskelija- ja senioriasuntojen rakentamista sekä lähiörenesanssiohjelman, jonka kautta toteutetaan kasvojenkohotus keskeisille asemanseuduille. Kaupungin pitää vauhdittaa vuokralla omaksi -mallin käyttöönottoa ja perustaa oma asumisoikeusasuntotuotanto maan hallituksen lakkauttaessa ASO-tuotannon. Tarvittaessa Helsingin on tuettava Hekan ja Hason taloutta ylimääräisen pääomituksen avulla, jotta vuokrat ja vastikkeet eivät nouse kohtuuttomiksi.”

Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) on vuokra-asuntoyhtiö ja Haso asumisoikeusyhtiö.