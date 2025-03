SDP:n isojen kaupunkien pormestariehdokkaat esittelyssä – tänne veisin New Yorkin pormestarin

SDP:n pormestariehdokkaat Helsingissä, Tampereella ja Turussa kertoivat Demokraatille pääkilpailijansa ja paljastivat, mitä esittelisivät kaupungistaan New Yorkin pormestarille. Johannes Ijäs Demokraatti

Kesän 2021 kuntavaaleissa Suomen kolmessa suurimmassa kaupungissa Helsingissä, Espoossa ja Tampereella annettiin hieman vajaa neljännes kaikista äänistä.

Isoilla kaupungeilla on valtava merkitys myös vaalien kokonaistuloksen kannalta.

Kaikissa kolmessa kaupungissa on käytössä pormestarimalli.

SDP on asettanut omat pormestariehdokkaansa isoihin kaupunkeihin. He ovat Helsingissä Eveliina Heinäluoma, Tampereella Ilmari Nurminen ja Turussa Piia Elo.

Heinäluoma ja Nurminen ovat kansanedustajia, Elo SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtaja.

Helsingissä Heinäluoma toimii SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtajana, Nurminen on Tampereella kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja Elo Turussa kasvatuksen ja opetuksen apulaispormestari.

Demokraatti pyysi pormestariehdokkailta vaaliasetelmia ennakoiden vastaukset kuuteen kysymykseen.

Näin Heinäluoma, Nurminen ja Elo vastasivat:

1.) Millä teemalla lähdet pormestarikampanjaan?

Heinäluoma: Haluan toimia yhteistyön pormestarina. Pormestari ei yksin päätä Helsingin tulevien vuosien kaupunkistrategiaa vaan se tehdään yhteistyössä eri kaupunginvaltuuston puolueiden kesken toki myös asukkaita ja yrittäjiä vahvasti kuunnellen. Tarvitsemme enemmän yhdessä tekemistä ja vähemmän poliittista riitelyä ja jakolinjoja.

Nurminen: Tampereella on huolehdittava siitä, että peruspalvelut ovat jokaisen saavutettavissa, huolimatta siitä, millaisia ratkaisuja valtakunnan politiikassa tehdään. Haluan, että Tampere pyrkii kaikessa toiminnassaan yhdenvertaisuuteen, tasa-arvoon, kansainvälistyteen, luonnon kunnioittamiseen sekä aktiivisesti ilmastonmuutoksen torjumiseen.

Elo: Lähden tavoittelemaan reilumman Turun pormestarin paikkaa. Eli oikeudenmukaisempaa ja kestävämpää eli kaikin puolin reilumpaa Turkua. Palveluiden tulee tukea hyvinvointia varhaiskasvatuksesta työelämään, neuvolakäynnistä vaativaan hoitoon, suojateistä toimivaan joukkoliikenteeseen ja elinvoimaisesta keskustasta lähiluontoon. Jokaisen tulee voida kokea kuuluvansa tänne, olevansa tärkeä osa yhteisöä, tärkeä osa Turkua. Täällä voi kouluttautua, työllistyä, viettää aktiivista vapaa-aikaa ja olla turvassa omana itsenään. Ihan jokaisella asuinalueella.

Artikkeli jatkuu kuvan jälkeen…

2.) Kuka on pääkilpailijasi pormestarin paikasta?

Heinäluoma: Mielipidemittausten mukaan suurin kisa käydään Helsingissä ja maanlaajuisesti SDP:n ja kokoomuksen välillä. Näin ollen pääkilpailijani on kokoomuksen pormestariehdokas Daniel Sazonov.

Nurminen: Ainakin, jos uskotaan Yleä ja Aamulehteä, se on kokoomuksen istuva pormestari Kalervo Kummola.

Elo: Kyllä se on istua pormestari kokoomuksen Minna Arve, joka ennen pormestarikauttaan toimi myös Turun kaupunginjohtajana. Meillä on pormestaristossa jäsenet myös vihreistä ja vasemmistoliitosta, mutta Turussa perinteisesti kaksi suurinta puoluetta ovat SDP ja kokoomus.

3.) Jos pitäisi valita yksi asia, jonka lupaat tulevan kuntoon pormestarikaudellasi, mikä se on?

Heinäluoma: Lupaan, että päiväkotien ja koulujen ryhmä- ja luokkakoot pidetään maltillisina. Kun pidämme huolta lapsista ja nuorista ja annamme heille kaiken mahdollisen tuen, kasvatamme heitä vastuuseen. Näin pidämme huolta yhteiskuntamme ja tämän maailman tulevaisuudesta.

Nurminen: Tampere on avoin, tasa-arvoinen ja jokaisesta huolen pitävä, eikä siinä oteta takapakkia.

Elo: Sen, että jokainen lapsi ja nuori ja heidän kanssaan työskentelevä aikuinen saa olla päivänsä terveellisissä ja turvallisissa tiloissa. Turussa on meneillään massiivinen päiväkoti- ja koulukiinteistöjen peruskorjaus- ja uudisrakennusvaihe. Meillä on pitkä korjausvelka ja nyt tiloja on lähdetty kerralla korjaamaan. Hyvä niin, mutta tämä on vaatinut lapsilta ja henkilöstöltä venymistä väistötiloissa ja sitä ennen sisäilmaongelmia. Nyt Turussa laitetaan tilat kuntoon ja ensi kaudella tehdään vielä päätös ammatillisen koulutuksen tekniikan kampuksen rakentamisesta, sen lupaan.

Artikkeli jatkuu kuvan jälkeen…

4.) New Yorkin pormestari tulee vieraaksesi, minkä paikan esittelet hänelle kaupungistasi?

Heinäluoma: Esittelen itselleni kovin rakkaan kotikaupunginosani eli Myllypuron. Haluan näyttää, miten kaupunginosiin panostamalla muun muassa uutta rakentamalla, vanhaa korjaamalla, lähiluontoa varjelemalla ja peruspalvelut turvaamalla saadaan viihtyisyyttä ja turvallisuutta lisättyä. Myllypuro on myös hieno esimerkki, miten eriytymiskehitystä on saatu torjuttua ja tästä on varmasti myös mallia New Yorkille. Kerron New Yorkin pormestarille, että minun johtamassani Helsingissä kaikkien kaupunginosien turvallisuus ja tulevaisuus ovat yhtä tärkeitä.

Nurminen: Haluaisin, että Tampere on vahva vaihtoehto isoille tapahtumille. Nokia Arena on Nokian ja Elisan koekenttä, joten siellä on aina viimeisimmät ja parhaimmat tekniset ratkaisut.

Elo: Kyllä se on aina ja kaikille tuo jokiranta, mihin vieraat haluan viedä. Aurajokiranta Tuomiokirkolta tai jopa Koroisilta Turun linnalle ja satamaan antaa kattavan kuvan siitä 800-vuotisesta historiasta, joka Turulla on. Sivistyksen syntysijoista aina tämän päivän moderniin rakentamiseen ja yliopistokaupungista teollisuuskaupunkiin. Samalla voi nauttia Turun erinomaisesta ravintolakulttuurista ja nähdä koko kulttuurin moninaisuuden Taiteen talosta nyt rakentuvaan musiikkitalo Fuugaan.

5.) Kerro itseäsi puhutellut tapaus kotikaupungistasi?

Heinäluoma: Minua puhuttelevat tapaukset, joissa kuulen ikäihmisten yksinäisyydestä ja siitä, että riittävää hoitoa ei ole saanut ajoissa. Seniorit ovat maamme ja kaupunkimme kunniakaupunkilaisia, jotka ovat tämän maan ja kaupungin rakentaneet ja veroja maksaneet. Meidän poliittisten päättäjien tehtävänä on varmistaa, että heistä pidetään huolta ja taata heille tarpeellinen hoito ja huolenpito elämän kaikissa vaiheissa.

Nurminen: Yhteistyö. Poikkeuksellisella yhteistyöllä, visiolla ja rohkeudella on saatu Tampereen kasvu ja elinvoima aikaan. Poliittiset päättäjät ovat sitoutuneet yhdessä isojen hankkeiden eteenpäin viemiseksi. Tätä yhteistyötä haluan jatkaa ja viedä eteenpäin.

Elo: Itseäni on eniten puhututtanut se into, jolla kaikki ovat halunneet lähteä purkamaan lasten ja nuorten lisääntyvän pahoinvoinnin haastetta. Kuinka jokainen hallinnon ala, järjestöt, muut organisaatiot ja viranomaiset ovat halunneet yhdessä lähteä pureutumaan meidän lasten ja nuorten arkeen. Nyt kun erään järjestön nuorisotyöntekijät tulivat kouluvierailulla vastaan koulussa ja kertoivat, kuinka he ovat pystyneet tukemaan nuoria siinä koulutyön ohessa, niin se puhutteli. Politiikalla on merkitystä.

Artikkeli jatkuu kuvan jälkeen…

6.) Kuinka pormestarimalli on mielestäsi tähän saakka toiminut, pitäisikö sitä muuttaa?

Heinäluoma: Mallissa on ollut hyvää ja huonoa. Kehitettävää on erityisesti siinä, että meidän tulee selventää toimialojen henkilöstölle apulaispormestarien ja toimialojen johdon välistä työnjakoa. Toimialoilla on ollut epäselvyyttä siitä, kuka ohjaa mitäkin asiaa. Välillä ohjausta voi tulla pormestarilta tai toimialan omalta apulaispormestarilta tai näiden avustajilta. Joskus puolestaan on perustettu erilaisia ohjausryhmiä. Haasteita tuo se, että apulaispormestareilta odotetaan paljon, vaikka heillä ei ole omaa sääntöihin perustuvaa toimivaltaa ohjata toimialaansa.

Nurminen: Pormestarimalli on lähtökohtaisesti toiminut hyvin, ja se tarjoaa kasvot kaupungin päätöksille ja toimille.

Elo: Pormestarimalli on mielestäni toiminut kohtuullisen hyvin. Turussa on todella saatu sujuvoitettua päätöksentekoa ja pystytty vaikuttamaan siihen, millaista kaupunkia halutaan rakentaa. Isona ja vähän yllättävänäkin lisänä on ollut yhteisvaikuttavuus tai poikkihallinnollisuus, jota yhteinen pöytä on selvästi lisännyt. Haastetta on ollut eri päätöksentekoelinten oikea-aikaisessa mukaan ottamisessa, siinä miten ja missä kohtaa asioita viedään lautakuntiin ja valtuustoryhmiin, jotta kaikki pysyvät uuden järjestelmän mukana.

Aluevaalit ja kuntavaalit järjestetään samanaikaisesti sunnuntaina 13. huhtikuuta. Ennakkoäänestys Suomessa järjestetään 2.-8. huhtikuuta.