Pormestariehdokas Taru Tolvanen: “Pirkkala ei ole minulle Pirkkala Oy Ab”

Pirkkalan Sosialidemokraatit on valinnut pormestariehdokkaakseen Taru Tolvasen, joka toimii tällä hetkellä kunnanvaltuuston puheenjohtajana.

Tolvanen on ollut kuntapolitiikassa mukana vuodesta 2004 useissa eri luottamustehtävissä. Hän toimii myös hyvinvointialueella aluevaltuutettuna.

– Minulle on erittäin tärkeää, että Pirkkalan elinvoimaisuus ja sitä kautta myös itsenäisyys pystytään säilyttämään, Tolvanen toteaa tiedotteessa.

Pirkkalaan on päätetty rakentaa raitiotie, ja Tolvanen arvioi sen tarkoittavan paljon muutoksia.

– Kunnan tehtävä on taata kuntalaisille rakkaiden lähivirkistysalueiden säilyminen ja kehitys, sekä turvata palvelut arkeen ja vapaa-aikaan.

KUNTALAISTEN osallisuus ja osallistaminen ovat Tolvaselle tärkeitä. Hänen mielestään niitä voidaan edistää parhaiten juuri pormestarimallissa.

– Pirkkala menestyy vain, jos poliittiset puolueet tekevät hyvää yhteistyötä. Tätä pitää entisestään terävöittää ja poliittisia neuvotteluja pitää lisätä huomattavasti, hän linjaa.

Pormestariehdokas Tolvanen lupaa tehdä kaikkensa Pirkkalan ja sen asukkaiden hyvien palvelujen ja turvallisen arjen puolesta.

– Vaikka taloushallinnon ammattilainen olenkin, ei Pirkkala ole minulle “Pirkkala Oy Ab” vaan rakas kotikunta, jonka kehitykseen haluan kaikki kuntalaiset mukaan.

Taru Tolvanen on toiminut jo vuosien ajan erilaisissa talouden asiantuntijatehtävissä. Hän on tällä hetkellä esihenkilötehtävissä Financial Controlling & R2R Chief Accountingissa Kesko Oyj:n Group Financial Services -yksikössä.