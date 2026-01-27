Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

27.1.2026 12:57 ・ Päivitetty: 27.1.2026 12:57

Pörssisähkön hinta pysyy korkeana – taustalla epäonninen sääilmiöiden ketju

iStock

Pörssisähkön hintoihin ei edelleenkään ole näköpiirissä merkittävää helpotusta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Pörssisähkö.fi-sivuston mukaan hinnat nousevat keskiviikkona iltaviiden ja iltakuuden välillä korkeimmillaan lähes 30 senttiin kilowattitunnilta.

Hinnoissa on keskiviikkona pientä laskua tiistaisesta, mutta ne pysyvät yhä korkeina. Tiistaina hinnat nousivat kalleimpina hetkinä yli neljänkymmeneen senttiin kilowattitunnilta.

Pörssisähkön keskihinta on keskiviikkona noin 22 senttiä kilowattitunnilta.

Kalliiden hintojen taustalla on epäonninen sääilmiöiden ketju, joka on heikentänyt tuulivoiman tuotantoa. Tuulivoimaloiden siipiin on päässyt muodostumaan jäätä, joka ei tällä hetkellä vallitsevan kylmän ja heikkotuulisen sään vuoksi pääse poistumaan luonnollisesti.

Tuulivoiman tuotannon ennustetaan nousevan keskiviikkona hetkellisesti, kunnes perjantaina sen odotetaan taas laskevan reilusti.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Politiikka
27.1.2026
Uutta ”ylimmän tason yllätyksellisyys” – Koskinen: Valtioneuvoston selontekoon päivitys pika-aikataululla
Lue lisää

Juhani Pihlajamaa

Kolumnit
27.1.2026
Evp-upseeri: Tätä kaikkea Suomen sotilastiedustelun katsauksesta voi päätellä
Lue lisää

Simo Alastalo

Politiikka
26.1.2026
Tutkija: Perussuomalaiset kehysti ay-pamput kansanvihollisiksi – ja vihreät osasivat ekopopulismin
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU