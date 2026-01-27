Talous
27.1.2026 12:57 ・ Päivitetty: 27.1.2026 12:57
Pörssisähkön hinta pysyy korkeana – taustalla epäonninen sääilmiöiden ketju
Pörssisähkön hintoihin ei edelleenkään ole näköpiirissä merkittävää helpotusta.
Pörssisähkö.fi-sivuston mukaan hinnat nousevat keskiviikkona iltaviiden ja iltakuuden välillä korkeimmillaan lähes 30 senttiin kilowattitunnilta.
Hinnoissa on keskiviikkona pientä laskua tiistaisesta, mutta ne pysyvät yhä korkeina. Tiistaina hinnat nousivat kalleimpina hetkinä yli neljänkymmeneen senttiin kilowattitunnilta.
Pörssisähkön keskihinta on keskiviikkona noin 22 senttiä kilowattitunnilta.
Kalliiden hintojen taustalla on epäonninen sääilmiöiden ketju, joka on heikentänyt tuulivoiman tuotantoa. Tuulivoimaloiden siipiin on päässyt muodostumaan jäätä, joka ei tällä hetkellä vallitsevan kylmän ja heikkotuulisen sään vuoksi pääse poistumaan luonnollisesti.
Tuulivoiman tuotannon ennustetaan nousevan keskiviikkona hetkellisesti, kunnes perjantaina sen odotetaan taas laskevan reilusti.
