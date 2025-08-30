Pörssisähkössä siirrytään pian varttihintoihin – tästä on kyse

Pörssisähkön varttihinnoittelu voi merkitä aikaisempaa stressittömämpää sähkönkulutuksen optimointia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Isoista sähköyhtiöistä Fortumilta, Heleniltä ja Vattenfallilta kerrotaan STT:lle, että yhtiöiden pörssisähköasiakkaiden sopimukset muuttuvat automaattisesti tuntihinnoittelusta varttihinnoitteluun, kun sähkömarkkinat siirtyvät lokakuun alussa varttihinnoitteluun.

Kuluttajalle, joka haluaa säästää pörssisähkössä, muutos saattaa tarkoittaa aikaisempaa helpompaa sähkönkulutuksen optimointia, sanoo etujärjestö Energiateollisuuden markkinoista vastaava johtaja Pekka Salomaa. Tämä johtuu siitä, että Salomaan mukaan pörssisähkön hintaportaat tulevat mitä luultavimmin olemaan pienempiä varttihinnoitteluun siirtymisen myötä.

- Pörssisähkön tuntihinnoittelussa hinnanvaihtelut yksittäisten tuntien kohdalla saattavat olla suuria. Nyt nämä muutokset tulevat olemaan pehmeämpiä, sillä hinta muuttuu vartin välein eli aikaisempaa useammin. Kuluttajan ei tarvitse stressata niin paljon, minkä tunnin kohdalla hinta muuttuu jyrkästi, jos haluaa säästää, Salomaa sanoo.

Salomaa antaa esimerkin: Aikaisemmin pörssisähkön hinta saattoi olla huomattavasti kalliimpi aamukuuden jälkeen kuin hieman ennen kuutta. Lokakuun muutoksen jälkeen pörssisähkön hinnassa ei välttämättä nähdä enää tällaisia jyrkkiä muutoksia tasatunneittain vaan hinta muuttuu varttitunneittain tasaisemmin. Näin kuluttajan ei tarvitse samalla tapaa ajoittaa sähkönkulutustaan tiukasti tietyn tunnin sisälle, jos haluaa säästää pörssisähkön hinnassa.

Varttihinnoittelu tulee todennäköisesti tarkoittamaan hieman aikaisempaa suurempaa hinnanvaihtelua, Salomaa sanoo. Pörssisähkön keskimääräinen hinta todennäköisesti pysyy entisellään.

- Halvin vartti saattaa olla hieman aikaisempaa halvempi ja kallein vartti hieman aikaisempaa kalliimpi. Hinnat eivät kuitenkaan kovin villinä ala heittelemään, hän sanoo.

Energiateollisuuden johtavan asiantuntijan Riina Heinimäen mukaan tuntiperustaiset sopimukset voivat olla edelleen mahdollisia, mikäli sopimuksessa on mainittu hinnan määräytyvän tunneittain eikä esimerkiksi Suomen hinta-alueen mukaan.

Varttihinnoittelu tarkoittaa todennäköisesti hieman suurempaa hinnanvaihtelua, mutta pörssisähkön keskimääräinen hinta todennäköisesti pysyy entisellään.

ISOISTA sähköyhtiöistä kerrotaan, että yhtiöiden pörssisähköasiakkaiden sopimukset siirtyvät automaattisesti tuntihinnoittelusta varttihinnoitteluun. Kaikki sopimukset perustuvat jatkossa varttihinnoitteluun eikä tuntihinnoitteluun perustuvia pörssisähkösopimuksia enää jatkossa tehdä.

Varttihinnoitteluun siirtyminen tarkoittaa, että sähkömittareiden tulee jatkossa pystyä mittaamaan kulutus tunnin sijaan vartin tarkkuudella.

Joissain tapauksissa päivitys varttimittaukseen voidaan tehdä pelkällä mittarin uudelleenohjelmoinnilla, mutta osa mittareista joudutaan vaihtamaan.

Sähkömittareiden päivittämisestä vastaavat paikalliset sähköverkkoyhtiöt. Koko maassa mittareiden on kyettävä varttimittaukseen vuoden 2028 loppuun mennessä.

Helenin mukaan tällä hetkellä noin 60 prosenttia Helsingin alueen sähkömittareista mahdollistaa varttimittauksen ja loput Helenin asiakkaiden mittareista päivitetään lokakuun alkuun mennessä.

Vattenfallilta kerrotaan, että tällä hetkellä noin kolmella neljäsosalla sen asiakkaista mittari mahdollista varttimittauksen.

Fortumin mukaan noin puolella sen asiakkaista mittari mahdollistaa tällä hetkellä varttihinnoittelun.

Sellaisessa tilanteessa, jossa sopimus siirtyy varttiperustaiseksi, mutta mittari vielä mittaa tunnin tarkkuudella, tunnin kulutus jaetaan tasan varttitunneittain, sanoo Heinimäki. Tuntimittarin näyttämä luku jaetaan siis neljällä.

- Jos tunnin kulutus on vaikka neljä kilowattituntia, niin sitten joka vartilla on yksi kilowattitunti, Heinimäki kertoo.

SALOMAAN mukaan varttihinnoittelulla pyritään vastaamaan muuttuneeseen sähköntuotantotilanteeseen. Aikaisemmin sähköä tuotettiin paljon fossiilienergialla, nykyään taas iso osa sähköstä tuotetaan uusiutuvilla energiamuodoilla.

Nykyinen tilanne aiheuttaa sen, että energiansaannista riippuen pörssisähkön hinta saattaa vaihdella isosti. Tuulisena päivänä pörssisähkö voi esimerkiksi olla halvempaa kuin tuulettomana päivänä, jolloin energian tarjontaa on vähemmän ja hinta kallistuu.

- Varttihinnoittelulla sähkömarkkinat saavat aikaisempaa paremmat näkymät siihen, millaista hinnanvaihtelu tulevina päivinä on, Salomaa sanoo.

Muutosta varttihinnoitteluun siirtymiseen on Salomaan mukaan suunniteltu pitkään.

- Yli 15 vuoden takaa taitavat olla vanhimmat maininnat varttihinnoittelusta, hän sanoo.

Muutos varttihinnoitteluun siirtymisestä perustuu EU-lainsäädäntöön.