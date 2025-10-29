Palkittu politiikan aikakauslehti.
29.10.2025 07:08 ・ Päivitetty: 29.10.2025 07:08

Pörssissä aloittanut Posti: tulos ja liikevaihto laskussa

LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Aiemmin tässä kuussa pörssitaipaleensa aloittanut Posti esitteli aamulla kolmannen vuosineljänneksen tuloslukunsa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Oikaistu liikevoitto oli heinä-syyskuussa 17,1 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 19,3 miljoonaa euroa.

Liikevaihto laski neljä prosenttia vuoden takaisesta ja oli noin 344 miljoonaa euroa. Kannattavuutta kuvaava oikaistu liikevoittoprosentti oli tasan viisi.

Toimitusjohtaja Antti Jääskeläisen mukaan liikevaihdon lasku johtui pääosin Postipalvelut-segmentistä, jossa liikevaihto supistui etenkin osoitteettomien markkinointipalveluiden lopettamisen vaikutuksesta. Sen sijaan pakettivolyymit kasvoivat.

Postipalveluissa jakelumallien tuotannon tehokkuuden parannukset ja resurssien optimointi paransivat liiketoiminnan kannattavuutta, yhtiö kertoo.

Jääskeläisen mukaan Posti on tehnyt läpi vuoden useita toimia haastavan markkinaympäristön vaikutuksen pienentämiseksi.

-  Kuluneen vuosineljänneksen aikana toimintaympäristöämme ovat muokanneet kuluttajien yleisesti vähäinen kulutus ja heikko liiketoimintaympäristö. Logistiikan kysyntä pysyi vaimeana ja varastojen ylikapasiteetti jatkui erityisesti Ruotsissa, Jääskeläinen sanoo tiedotteessa.

Posti pitää kuluvan vuoden näkymänsä ennallaan. Yhtiö ennakoi koko vuoden liikevaihdon olevan 1  440-1  500 miljoonaa euroa. Koko vuoden oikaistuksi liikevoitoksi yhtiö haarukoi 65-77 miljoonaa euroa.

Kaupankäynti Postin osakkeilla Helsingin pörssin päälistalla alkoi lokakuun puolivälissä. Valtio jatkaa listautumisen jälkeenkin Postin enemmistöomistajana.

