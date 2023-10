Porvoon demarit tukevat Urpilaista: ”Tarvitsemme maailmanpolitiikkaa tuntevan presidentin”

Porvoon sosialidemokraatit kannustavat komissaari Jutta Urpilaista SDP:n presidenttiehdokkaaksi, sillä Suomi tarvitsee kokeneen maailmanpolitiikkaa tuntevan presidentin. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Jutta Urpilainen ymmärtää kansainvälistä politiikkaa, hänellä on ulko- ja turvallisuuspoliittista kokemusta, mikä on nykyisessä maailmantilanteessa ensiarvoista. Jutta on ihmisläheinen arvojohtaja, ja siksikin täyttää vaatimukset tärkeään presidentin tehtävään, Porvoon demariyhdistys painotti syyskokouksessaan.

Kokouksessa nostettiin esille myös paikkakunnan koulukysymykset.

– Paikallisesti turvallisuutta edistetään sillä, että koulujärjestelmämme toimii, tilat ovat terveellisiä ja koulujen ympäristö oppimista tukeva. Kaikkien oppimisesta on pidettävä huolta ja henkilökuntaa täytyy olla riittävästi.

Peipon koulu Gammelbackassa on saanut paljon kiitoksia oppilaiden vanhemmilta. Demarit pitävät tärkeänä, että sen toimintaedellytyksistä pidetään huolta.

– Oppimista ja kasvamista tukevat kirjasto- ja nuorisotilat sekä lähiluonto, mitä on osattu hyödyntää opetuksessa. Koulussa on saatu myös arvokasta kokemusta muualta muuttaneiden opetuksesta, Porvoon sosialidemokraattien puheenjohtaja Mirja Suhonen toteaa tiedotteessa.

Ensi vuosi on ensimmäinen kokonainen toimintavuosi kahden suomenkielisen demariyhdistyksen yhteisellä taipaleella. Puheenjohtajan pestiä hoitaa edelleen Mirja Suhonen ja varapuheenjohtana jatkaa Siru Nykänen. Johtokuntaan valittiin lisäksi Krista Virta, Tuula Martin, Leena Sorjonen, Riitta Ahola, Marko Piirainen ja Toivo Hämäläinen sekä varajäseniksi Johanna Aaltonen, Elisa Hilkamo ja Vilhelmiina Eskola.