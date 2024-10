Positiivisessa luottotietorekisterissä virheitä etuustiedoissa – vika on paikannettu ja sitä korjataan

Positiivisessa luottotietorekisterissä on havaittu virheitä etuustiedoissa. Asiasta kertoi tiistaina Verohallinnon alainen positiivinen luottotietorekisteri. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Rekisteriin ilmoitetaan etuustietoilmoituksella tietyissä tilanteissa vähennyksiä, jotka ovat jääneet huomioimatta positiivisen luottotietorekisterin tulojen laskennassa. Syyksi kerrotaan tiedonsiirrossa havaittu virhe, jonka vuoksi yksityishenkilöiden luottotietorekisteriotteilla etuuksien nettotulot ja joissakin tilanteissa myös bruttotulot ovat näyttäneet liian suurilta rekisterin käyttöönotosta alkaen.

Tiedonsiirron ongelma on paikannettu, ja sen korjaus on aloitettu. Nyt selvitetään, kuinka monen asiakkaan luottotietorekisteriotteelle virheellistä tietoa on päätynyt.

Tiedotteen mukaan virhe koskee muun muassa sellaisia etuuden saajia, joiden tulo on mennyt sijaissaajalle. Tällaisia etuuksia voivat olla esimerkiksi työnantajalle maksettavat vanhempainvapaan etuudet.

- Luotonantajien kannattaa käyttää tarkempaa harkintaa luotonannossa, jos luottotietorekisteriotteella näkyy etuustietoja, tiedotteessa ohjeistetaan korjauksen vielä jatkuessa.

Yksityishenkilöiltä tilanne ei vaadi toimenpiteitä, sillä tiedot korjaantuvat, kun tekniset korjaukset on tehty.

HUHTIKUUSTA alkaen käytössä olleen positiivisen luottotietorekisterin tarkoituksena on ehkäistä kotitalouksien ylivelkaantumista. Rekisteriin kerätään tietoja kansalaisten luotoista ja tuloista.

Rekisteri myös auttaa yksityishenkilöitä hallitsemaan omaa talouttaan. He voivat halutessaan asettaa rekisterin avulla itselleen maksutta vapaaehtoisen luottokiellon. Luottokielto suojaa ylivelkaantumiselta sekä voi auttaa esimerkiksi identiteettivarkauden uhreja.

Positiivisen luottotietorekisterin tulotiedot ovat peräisin tulorekisteristä, ja ne sisältävät tiedot palkoista, etuuksista ja eläkkeistä. Tulorekisterissä ei ole tietoja pääomatuloista eikä yritystuloista.