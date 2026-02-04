Palkittu politiikan aikakauslehti.
4.2.2026 13:40 ・ Päivitetty: 4.2.2026 14:34

Posti irtisanoo väkeä ja ulkoistaa palveluitaan

LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Posti vähentää 121 työntekijää muutosneuvotteluiden päätteeksi, kertoo yhtiö tiedotteessaan. Lisäksi työntekijöitä siirtyy Postin sisällä eri tehtäviin.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Muutoksena Helsingin postikeskuksen lajittelun automaatioastetta lisätään. Viiden Postin oman myymälän palvelut siirtyvät kumppaniyritysten hoidettaviksi tai Postin muihin palvelupisteisiin tai pakettiautomaatteihin maalis-huhtikuussa.

Vähennystarpeen taustalla on Postin mukaan postialan yleinen markkinamurros.

- Asiakkaiden tarpeet ja yhteiskunnallinen toimintaympäristö muuttuvat ja kehittyvät aiempaa nopeammin. Ne edellyttävät meiltä toiminnan uudistamista, sanoo tuotannosta vastaava johtaja Mikko Hoikkala tiedotteessa.

Neuvottelujen alkaessa kokonaisvähennystarpeeksi arvioitiin enintään 172 vakituista henkilöä.

Uutista täydennetty klo 16.34 Hoikkalan kommentilla.

