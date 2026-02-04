Talous
4.2.2026 13:40 ・ Päivitetty: 4.2.2026 14:34
Posti irtisanoo väkeä ja ulkoistaa palveluitaan
Posti vähentää 121 työntekijää muutosneuvotteluiden päätteeksi, kertoo yhtiö tiedotteessaan. Lisäksi työntekijöitä siirtyy Postin sisällä eri tehtäviin.
Muutoksena Helsingin postikeskuksen lajittelun automaatioastetta lisätään. Viiden Postin oman myymälän palvelut siirtyvät kumppaniyritysten hoidettaviksi tai Postin muihin palvelupisteisiin tai pakettiautomaatteihin maalis-huhtikuussa.
Vähennystarpeen taustalla on Postin mukaan postialan yleinen markkinamurros.
- Asiakkaiden tarpeet ja yhteiskunnallinen toimintaympäristö muuttuvat ja kehittyvät aiempaa nopeammin. Ne edellyttävät meiltä toiminnan uudistamista, sanoo tuotannosta vastaava johtaja Mikko Hoikkala tiedotteessa.
Neuvottelujen alkaessa kokonaisvähennystarpeeksi arvioitiin enintään 172 vakituista henkilöä.
Uutista täydennetty klo 16.34 Hoikkalan kommentilla.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.