Postialan työehtosopimukset hyväksyttiin

Molemmissa työehtosopimuksissa neuvottelutulokseen päästiin jo kesäkuussa, mutta sopimusten hyväksyntä jäi odottamaan Paltan ja PAU:n hallintojen kokoontumista elokuussa. Uudet työehtosopimukset tulevat voimaan nykyisten sopimuskausien päätyttyä.

”Molemmissa työehtosopimuksissa palkkaratkaisun sovittiin olevan sidottu yleiseen linjaan. Molemmissa sopimuksissa sovittiin myös kiky-tuntien kompensoinnista ja poistumisesta”, tiedotteessa kerrotaan.

Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksessa kiky-tunnit poistuvat tammikuun 2022 alusta alkaen pakettilajittelijoita koskevassa työehtosopimuksessa helmikuun alusta alkaen.

Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen piirissä on noin 8000 työntekijää. Uusi sopimuskausi alkaa marraskuussa 2021 ja päättyy 31.10.2025. Pakettilajittelijoita koskevan työehtosopimuksen uusi sopimuskausi on alkaa helmikuussa 2022 ja päättyy 31.1.2026. Työehtosopimuksen piirissä on noin 700 työntekijää.