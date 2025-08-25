Ulkomaat
25.8.2025 05:02 ・ Päivitetty: 25.8.2025 05:02
Postimees: Venäläisturisteja täynnä ollut lentokone laskeutui Tallinnaan
Venäläisturisteja täynnä ollut lentokone laskeutui varhain sunnuntaiaamuna Viron pääkaupungin Tallinnan lentokentälle, kertoi virolaislehti Postimees.
Syynä laskeutumiseen olivat Ukrainan Venäjälle tekemät lennokki-iskut. Lentokone oli ollut matkalla Venäjän puolelle Pietariin, jonka lentokenttä oli iskujen vuoksi väliaikaisesti suljettu.
Egyptin Sharm el-Sheikhistä alkujaan lähtenyt kone jatkoi matkaansa Tallinnasta Pietariin sunnuntaina aamupäivästä hieman kello 11 jälkeen.
Tallinnan lentokentän edustaja Margot Holts kommentoi tapausta Postimees-lehdelle. Hänen mukaansa lentokoneen miehistö ja matkustajat eivät saaneet nousta koneesta sinä aikana, kun se odotti Tallinnassa.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.