Presidentin adjutanteissa ja kabinetissa vaihdoksia

Presidentin adjutanteissa tapahtuu muutoksia syyskuun alusta lähtien, presidentin kanslia tiedottaa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ensimmäiseksi adjutantiksi on määrätty nykyinen toinen adjutantti everstiluutnantti Ville Hukkanen. Toiseksi adjutantiksi on määrätty nykyinen kolmas adjutantti komentajakapteeni Anna Eronen. Kolmanneksi adjutantiksi on määrätty majuri Tuomas Karjalainen (kuvassa) Jääkäriprikaatista.

Nykyinen ensimmäinen adjutantti everstiluutnantti Tino Savolainen siirtyy Maasotakoulun Reserviupseerikouluun reserviupseerikurssin johtajaksi.

Myös presidentin kabinetin kokoonpanossa tapahtuu muutos.