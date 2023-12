Presidentinvaalien ehdokashakemus jätettävä viimeistään tiistaina

Presidenttiehdokkuutta valitsijayhdistyksen kautta yhä tavoittelevilla on tiukka loppukirin paikka kerätä kannattajakortteja, jos he havittelevat ehdolle asettumista vaaleihin. Ehdokashakemus ja siihen liittyvät asiakirjat on jätettävä Helsingin vaalipiirilautakunnalle ensi tiistaihin klo 16:een mennessä.