Presidentit: Emme ole Yhdysvaltain linjoilla – Trumpin ääripolitiikka ”tarpeellinen herätys”

Presidentti Alexander Stubbin ja Kenian presidentti William Ruton mukaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinnon politiikka on ollut äärimmäisyydessään tarpeellinen herätys kansainvälisen yhteistyön uudistamisen tarpeesta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Näin siitä huolimatta, ettei kumpikaan johtaja sanonut olevansa ideologisesti Yhdysvaltain linjoilla.

Presidentit esittivät ajatuksiaan torstaina alkaneissa Kultaranta-keskusteluissa.

Ruto selitti Yhdysvaltain äärimmäistä ja häiritsevää toimintaa reaktiona umpikujaan, johon aiempi monenkeskinen kansainvälinen järjestelmä on joutunut.

- Minä uskon, että monenkeskisyys on ainoa toimiva vaihtoehto, mutta haasteena on sen uudistaminen, Ruto sanoi.

Stubbin mukaan Euroopassa ja muillakin alueilla on nyt ymmärretty, ettei Yhdysvallat aio pysyä niiden turvallisuuden takaajana.

Stubb kuvaili Euroopan olevan kahdenlaisen paineen kohteena: turvallisuuspainetta tulee idästä Venäjältä ja poliittista painetta lännestä Yhdysvalloista. Lisää aiheesta Stubb ja Ruto: Afrikkaa tulee ajatella uudella tavalla – ”Muutakin kuin sotaa, tauteja ja köyhyyttä”

Ukrainan sodan Stubb ennusti jatkuvan toistaiseksi, samalla kun Venäjän asema on selvästi heikkenemässä. Presidentti ei myöskään nähnyt pikaista ratkaisua Iranin sotaan, ei ainakaan ennen Israelin ensi syksyn vaaleja. Iranilaiset eivät ole mitenkään heikossa asemassa kontrolloidessaan Hormuzinsalmea, Stubb muistutti.

STUBB ja Ruto totesivatkin molempien sotien osoittaneen, että nykymaailmassa isoa ja vahvaa hyökkääjää vastaan puolustautuva heikompi osapuoli voi myös olla vahvoilla.

- Heikommalle osapuolelle taistelussa on kyse olemassaolosta. Joten jos olet olemassa taistelun jälkeen, olet voittanut sodan, Stubb perusteli.

Kaksipäiväisissä Kultaranta-keskusteluissa käsitellään globaaleja, alueellisia ja paikallisia näkökulmia maailman murrokseen.

Keskustelujen ensimmäisenä päivänä kuullaan kansainvälisiä vieraita. Ruton lisäksi keskusteluissa on mukana muun muassa Intian ulkoministeri Subrahmanyam Jaishankar.

Hän osallistuu keskusteluun Suomen ulkoministeri Elina Valtosen ja Arabiemiraattien kansliaministeri Lana Nusseibehin kanssa. Keskustelun aiheena on nousevat vallat ja uusi geopoliittinen kilpailu.

PERJANTAINA keskustelujen kieli vaihtuu suomeen ja päivä keskittyy kansainvälisiin vuorovaikutussuhteisiin Suomen näkökulmasta

Kultaranta-keskustelut on ulko- ja turvallisuuspoliittinen keskustelutapahtuma. Keskustelut järjestetään presidentin kesäasunnolla Kultarannassa.

Keskusteluja voi seurata suorana Yle Areenasta.

STT/Milja Rämö, Niilo Simojoki