Ulkomaat
11.2.2026 09:08 ・ Päivitetty: 11.2.2026 09:08
Presidentti: Iran ei hanki ydinasetta
Iranin presidentti Masoud Pezeshkian sanoo, että maa on valmis ydinohjelmansa kaikkiin tarkastuksiin. Hän lisäsi, ettei Iran aio hankkia ydinasetta.
Pezeshkian sanoi myös, ettei Iran aio antaa liikaa periksi Yhdysvaltain vaatimuksille, jotka koskevat maan ydinohjelmaa. Iran aloitti viime viikolla Yhdysvaltain kanssa neuvottelut maan ydinohjelmasta Omanin pääkaupungissa Masqatissa.
Pezeshkian puhui Iranin pääkaupungissa Teheranissa Azadi-aukiolla maan islamilaisen vallankumouksen 47-vuotisjuhlapäivänä.
