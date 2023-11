Presidentti Niinistö itärajan tapahtumista: ”Hankalia tilanteita voi olla edessä”

Presidentti Sauli Niinistön mukaan itärajalle Venäjän puolelta syntynyt pakolaispaine voi liittyä allekirjoittamistaan odottavaan Suomen ja Yhdysvaltain kahdenväliseen DCA-puolustussopimukseen. DEMOKRAATTI Demokraatti

Venäjä on yleensä estänyt paperittomien henkilöiden pääsyn rajoilleen. Nyt se on poikennus linjastaan ja itärajalta on tullut Suomen puolelle lyhyessä ajassa kymmeniä paperittomia turvapaikanhakijoita.

– Tuo DCA-sopimus voi olla se, joka tilannetta laukaisee, Niinistö sanoi tiedotustilaisuudessaan Berliinissä.

Itärajalla nähdään Niinistön mukaan aika lailla saman kaavan mukaisia tapahtumia kuin vuonna 2015. Tuolloin Raja-Joosepin ja Sallan raja-asemille saapui muutamassa kuukaudessa yli 1 700 turvapaikanhakijaa. Suomen lain suomat valtuudet puuttua tilanteeseen ovat Niinistön mukaan nykyisin huomattavasti paremmat kuin tuolloin.

– Mutta aivan epäilemättä hankalia tilanteita voi olla edessä. Enkä oikeastaan näe, että tämä liikenne voisi päättyä muulla tavoin kuin hyvin selkeisiin suomalaisiin toimenpiteisiin.



NIINISTÖN mukaan taustalla oli vuonna 2015 ja nyt myös pakolaisilla tehtävää ”raakaa bisnestä”.

Presidentti tuntui kaipaavan maahanmuuttoon liittyen keskustelua kansallisen turvallisuuden ja ihmisoikeuksien välisestä suhteesta.

– Olemme nähneet Kreikasta, Puolasta, Liettuasta, Latviasta ja Italiasta esimerkkejä miten ongelmallinen massiivinen muuttoliike saattaa Euroopan maille olla. Kun meilläkin on nyt asia taas vireillä, luulen, että on kyllä aika avoimesti syytä keskustella siitä, että mikä on kansallisen turvallisuuden ja kansainvälisen oikeuden säätelemien ihmisoikeuksien ja muiden oikeuksien suhde. Tämä kysymys tulee varmasti entistä selkeämmin esille, Niinistö sanoi.

Suomen ja Yhdysvaltain neuvottelukierros DCA-sopimuksesta on päättynyt. Seuraavaksi edessä on poliittinen käsittely.

Niinistö piti Berliinissä erittäin tärkeänä, että kaikkia päätöksentekijöitä informoidaan sopimuksen sisällöstä yhtä lailla kuin Nato-hakemuksen yhteydessä. Suomi allekirjoittaa DCA-sopimuksen ennen kuin sopimus siirtyy eduskunnalle lopullisesti hyväksyttäväksi.

– Siksi on tärkeätä, että jo ennen allekirjoittamista asiasta mahdollisimman laajasti keskustellaan.