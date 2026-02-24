Presidentti Stubb on vierailulla Kiovassa

Presidentti Alexander Stubb on vierailulla Kiovassa. Tänään tulee kuluneeksi neljä vuotta Venäjän laajamittaisesta hyökkäyksestä Ukrainaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Vierailulla osoitetaan Suomen vahvaa ja jatkuvaa tukea Ukrainalle tilanteessa, jossa maa on taistellut Venäjän laitonta hyökkäyssotaa vastaan, kerrotaan presidentinkanslian tiedotteessa.

Stubbin lisäksi Kiovaan ovat saapuneet sodan vuosipäivä myös muun muassa EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa, Tanskan pääministeri Mette Frederiksen ja Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson.

Vierailun aikana johtajien on määrä osallistua viralliseen muistoseremoniaan ja tavata muun muassa presidentti Volodymyr Zelenskyi.

Stubb vieraili edellisen kerran Ukrainassa viime syyskuussa ja sitä ennen sodan alkamisen kolmantena vuosipäivänä tasan vuosi sitten.

UKRAINAN presidentti on julkaissut sosiaalisessa mediassa lausunnon, jossa hän kiittää ukrainalaisten rohkeutta, kovaa työtä ja kestävyyttä vastarintaan.

- On oikeutettua sanoa, että (Venäjän presidentti Vladimir) Putin ei ole saavuttanut tavoitteitaan. Hän ei ole murtanut ukrainalaisia, hän ei ole voittanut tätä sotaa, olemme säilyttäneet Ukrainan. Lisää aiheesta Ukrainan sodan syttymisestä neljä vuotta – eduskuntaryhmien puheenjohtajat: “Suomi seisoo Ukrainan rinnalla”

Zelenskyi toteaa myös, että ponnistelut rauhan ja oikeudenmukaisuuden takaamiseksi jatkuvat.

UKRAINAA tukeva niin kutsuttu halukkaiden koalitio pitää tiistaina etäkokouksen Ranskan ja Britannian johdolla.

Stubb tapasi maanantaina Pariisissa Ranskan presidentin Emmanuel Macronin, jonka mukaan painetta Venäjää kohtaan täytyy lisätä. EU-maat eivät kuitenkaan onnistuneet samana päivänä pidetyssä ulkoministerikokouksessa sopimaan uudesta 20. pakotepaketista Venäjälle.

Macron on tiistaina julkaissut sosiaalisessa mediassa tekstin, jossa hän kuvailee neljä vuotta kestäneen sodan julmuuksia. Hän luonnehtii sotaa Venäjän kolminkertaiseksi epäonnistumiseksi: sotilaalliseksi, taloudelliseksi ja strategiseksi.

- Neljä vuotta pommitettuja kaupunkeja, tuhottuja kouluja, sairaaloita ja energiainfrastruktuuria, jotta perheet syöstäisiin kylmyyteen ja pelkoon. Neljä vuotta murskattuja elämiä, väkivaltaa, raiskauksia, kidutusta, sotarikoksia ja terroria.

Macron kirjoittaa, että jonain päivänä venäläiset ymmärtävät heidän nimissään aiheutettujen tuhojen pitkän aikavälin vaikutukset maalleen.

- Siinä missä Kreml lupasi valloittaa Ukrainan muutamassa päivässä, vain yksi prosentti Ukrainan alueesta on vallattu. Ja millä hinnalla venäläisille?

Macron huomauttaa, että toista miljoonaa venäläissotilasta on haavoittunut tai kuollut taisteluissa.

Täsmällisiä Venäjän tappiolukuja ei ole vahvistettu riippumattomista lähteistä. Yhdysvaltalainen kansainvälistä turvallisuutta analysoiva ajatushautomo Center for Strategic and International Studies CSIS julkaisi tammikuun lopulla raportin, jossa se arvioi venäläisten kokonaistappioluvuksi lähes 1,2 miljoonaa. Luku käsittää taisteluissa kuolleet, haavoittuneet ja kadonneet helmikuun 2022 ja joulukuun 2025 välillä. Pelkästään viime vuoden osalta CSIS arvioi venäläistappioiden suuruudeksi yli 400 000.

Uutista täydennetty klo 9.40 Zelenskyin lausunnolla ja kello 10.27 Macronin kirjoituksella ja tuoreella kuvalla.