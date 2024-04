Presidentti Stubb veteraanipäivänä: “Ukraina puolustaa paitsi itseään, myös kansainvälistä oikeutta sekä vapautta ja vakautta koko mantereellamme.”

Presidentti Alexander Stubbin mukaan Ukrainan nyt käymä puolustussota on verrattavissa Suomen käymään puolustussotaan toisessa maailmansodassa.

Stubb kommentoi Ukrainan tilannetta puheessaan kansallisen veteraanipäivän pääjuhlassa Mustasaaressa.

- Toisessa maailmansodassa Suomen kansa kantoi kohtuuttoman suurta taakkaa hyökkääjän pysäyttämisestä. Tänä päivänä Ukrainan kansa taistelee vapaudestaan puolustaessaan itsenäisyyttään aivan kuten Suomi teki talvi- ja jatkosodan aikana, Stubb sanoi puheessaan.

Stubbin mukaan Euroopan ja koko maailman maiden kohtalot ovat nykyisin vielä enemmän yhteen kietoutuneita kuin aiemmin.

- Ukrainan asia on myös meidän asiamme. Ukrainan turvallisuus on myös meidän turvallisuuttamme. Siksi tukeamme on jatkettava, vaikka se vaatisikin meiltä paljon. Ukrainalaiset ovat valmiit uhraamaan kaiken, kuten tekin olitte, Stubb sanoi juhlaan kokoontuneille veteraaneille.