Presidentti Stubb Ylellä: Kimmo Kiljusen näkemykset eivät missään muodossa vastaa Suomen linjaa

Kiljunen erosi perjantaina eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan tehtävästä. Kiljusen kommenteista nousi kohu, kun verkossa levisi video, jolla hän vaati itärajan avaamista ja syytti suomalaisia iltapäivälehtiä Venäjän hybridivaikuttamisen edistämisestä.

Video oli kuvattu suomenvenäläisen Aleksanterinliiton tilaisuudessa. Videolla Kiljunen sanoi myös, että itärajan pitäminen suljettuna on ihmisoikeusloukkaus suomenvenäläisiä kohtaan.

Stubbilta kysyttiin, pitääkö hän oikeana sitä, että Kiljunen erosi.

- Se on hänen oma päätöksensä, Stubb vastasi.

Stubbin mukaan nykymaailmassa ulko- ja turvallisuuspolitiikasta voi käydä avointa keskustelua, mutta eduskunnassa on henkilöitä, joilla on muita raskaampi vastuu, koska heidän ääntään kuullaan myös Suomen ulkopuolella. Siksi on hänen mukaansa hyvä, että keskustelua käydään yleensä selonteoissa määriteltyjen linjausten kautta.

- Tietyissä kysymyksissä ulko- ja turvallisuuspolitiikka on herkkä alue, koska kysymys on Suomen itsenäisyydestä, turvallisuudesta ja itsemääräämisoikeudesta, Stubb sanoi.

Uutista täydennetty kauttaaltaan klo 11.52.