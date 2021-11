Pro Scientia -palkinto kirjailija Tiina Raevaaralle tieteen yleistajuistamisesta

Tieteen puolestapuhujille myönnetyn Pro Scientia -palkinnon on tänä vuonna saanut kirjailija Tiina Raevaara (kuvassa). Pro Scientia -palkinto jaetaan joka toinen vuosi ja se on suuruudeltaan 10 000 euroa. Palkintoa on jaettu vuodesta 2017.