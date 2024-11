Pro seuraa lakkovaroituksellaan jälleen Teollisuusliiton vanavedessä – sovittelu aloitettu tänään

Ammattiliitto Pro on jättänyt kolmannen lakkovaroituksen erikseen nimetyille teknologiateollisuuden työpaikoille. Demokraatti Demokraatti

Lakko järjestetään 9. joulukuuta ja sen piirissä on 37 yritystä ja niiden kaikki toimipaikat. Lakko koskee teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen mukaisia töitä.

Pro on aiemmin ilmoittanut 3. joulukuuta ja 4. joulukuuta järjestettävistä lakoista. Pro kokoaa tietoa lakoista ja lakonalaisista toimipisteistä verkkosivuilleen.

Pro kertoo, etteivät neuvottelut teknologiateollisuuden toimihenkilöiden uudesta työehtosopimuksesta ole edenneet, vaikka nykyinen työehtosopimus päättyy marraskuun lopussa.

Pro kertoo tiedotteessa, että lakkojen sovittelu on aloitettu tänään sovittelija Jukka Ahtelan johdolla. Sovittelu jatkuu sunnuntaina.

– Näkemyseromme palkankorotusten tasosta ja toteutusmallista on työnantajapuolen kanssa suuri. Pöydällä on lisäksi edelleen lukuisia työehtosopimuksen sisältöön liittyviä vaikeita kysymyksiä, joista emme ole päässeet eteenpäin. Siksi Pro on päättänyt vauhdittaa neuvottelujen etenemistä laajentamalla aiemmin ilmoitettuja lakkoja, Pron teollisuussektorin johtaja Anssi Vuorio toteaa tiedotteessa.

SAK:LAINEN Teollisuusliitto on STTK:laisen Pron tapaan ilmoittanut alkuviikon aikana kolmesta lakosta. Kummankin ammattiliiton lakot osuvat samoihin päiviin ja pitkälti samoihin yrityksiin.

Teollisuusliitto antoi tänään lakkovaroituksen, joka koskee 38 yritystä ja 54 toimipaikkaa, joissa työskentelee yhteensä noin 3900 työntekijää. Lista toimipaikoista löytyy liiton verkkosivuilta.