Pro työttömyyssäännöstä: “Epävarmat olosuhteet eivät kannusta osaajia saapumaan Suomeen”

Ammattiliitto Pron mielestä muutaman kuukauden aikaikkuna uuden työn löytymiselle ei ole riittävä ja voi aidosti tulla esteeksi suomalaisille työmarkkinoille hakeutumiseen. Demokraatti Demokraatti

Petteri Orpon (kok.) hallituksen esitys kolmen ja kuukauden työttömyyssäännöstä on edennyt eduskuntaan. Hallituksen esityksessä esitetään, että työsuhteen päättyessä työperusteisella oleskeluluvalla Suomessa työskentelevällä olisi kolme kuukautta aikaa löytää uusi työ.

Joissain tilanteissa aikaa uuden työn löytymiselle olisi kuusi kuukautta, kuten erityisasiantuntijoiden ja yli kaksi vuotta työperusteisella oleskeluluvalla Suomessa olleilla.

“Työ on vain yksi elämän osa-alue.”

Suomen on oltava vetovoimainen maa ulkomaalaisille työntekijöille ja Pro on huolissaan, että liian lyhyt aika uuden työn löytämiseksi voi vaikuttaa negatiivisesti Suomen maakuvaan ulkomaalaisten osaajien silmissä. Liian epävarmat olosuhteet pysyvän elämän rakentamiseen Suomessa vaikuttaa työntekijän lisäksi hänen lähipiiriin ja osaltaan voi vaikeuttaa kotoutumista, liitto muistuttaa.

– Työ on vain yksi elämän osa-alue. Työntekijä punnitsee monia asioita muuttaessaan työn perässä maasta toiseen, kuten maan asenneilmapiiriä ja tulevaisuuden näkymiä. Epävarmat olosuhteet eivät kannusta ulkomaalaisia osaajia saapumaan ja työskentelemään Suomessa, Pron puheenjohtaja Jorma Malinen toteaa tiedotteessa.

ORPON HALLITUS on osoittanut Pron mielestä epäjohdonmukaisuuttaan tavoitteissaan ja toimissaan, mitä tulee työperäisen maahanmuuttoon ja Suomen vetovoiman kasvattamiseen ulkomaalaisten osaajien silmissä.

Useat Pron edustamat alat, kuten ICT-ala, kärsii työvoimapulasta. Hallituksen esitys työttömyyssäännöstä on hyvin ristiriitainen, kun hallitus tavoittelee työperäisen maahanmuuton lisäämistä, liitto huomauttaa.

“Työperäisen hyväksikäytön riski voi kasvaa.”

– Alasta riippumatta erityisasiantuntijoiden rekrytointiprosessit voivat venyä hyvinkin pitkiksi ja lisäksi ulkomaalaistaustaiset työntekijät voivat kohdata myös rekrytointisyrjintää.

Työperäisen hyväksikäytön riski voi kasvaa, Pro varoittaa, jos oleskelulupaa jatkaakseen on otettava vastaan mikä tahansa työpaikka millä tahansa ehdoilla, ja työntekijä voi joutua riippuvuussuhteeseen uudesta työnantajasta.

– Suomella olisi oiva tilaisuus erottua kansainvälisillä työmarkkinoilla reilulla työsuhdeturvalla ja toimivilla työmarkkinoilla, mutta sen sijaan hallitus jatkaa työntekijän suojan heikentämistä, Malinen kritisoi.

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että työperusteinen maahanmuutto on tärkeää Suomen talouskasvun ja palveluiden turvaamisen kannalta. Hallitusohjelman mukaan se on myös osa hallituksen työllisyystavoitteen saavuttamista ja täydentää osaltaan muita työllisyystoimia.