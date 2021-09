Pron Malinen: ”Työttömyysturvan painopiste pitää siirtää voimakkaasti osaamisturvan suuntaan turvan nykyiseen tasoon koskematta”

Suomen työmarkkinoiden pahenevaan työvoimapulaan pitää löytää ratkaisuja ensisijaisesti työttömien, mutta myös työssäkäyvien osaamisen nostamisella, Ammattaliitto Pro sanoo tiedotteessaan. DEMOKRAATTI Demokraatti

”Jos osaajapulaan halutaan aidosti ratkaisua, niin työttömyysturvan painopiste pitää siirtää voimakkaasti osaamisturvan suuntaan turvan nykyiseen tasoon koskematta. Lisäksi koulutusjärjestelmä kaipaa ketteryyttä, että työttömät pääsevät nopeasti opiskeluun kiinni. Työttömän motivaatiolle ja itsetunnolle on paljon terveempää mielekäs uuden oppiminen kuin tulla kerta toisensa jälkeen työnhakuprosessissa torjutuksi”, Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen sanoo.

Malisen mielestä TE-toimistoissa on otettu käyttöön monipuolisia yritysten rekrytointeihin räätälöityjä palveluja, mutta ne tunnetaan erityisesti pienyrityksissä huonosti.

Keskuskauppakamarin tuore jäsenkysely osoitti, että yrittäjistä lähes 70 prosenttia ilmoitti työvoimapulan johtuvan osaavien hakijoiden puutteesta.

”Tätä ongelmaa voidaan ratkaista ohjaamalla myös poliittisilla päätöksillä työttömiä nykyistä aktiivisemmin oman alan täydennys- ja muuntokoulutuksiin tai uuden ammatin opiskeluun työvoimapulasta kärsiville aloille. Sen sijaan työttömyysturvan heikentäminen ei yrittäjien vastausten eikä palkansaajajärjestöjen mielestä ole ratkaisu tilanteeseen.”

Pron jäsenkyselyissä on selvinnyt, että yrityksissä on liian vähän kiinnitetty huomiota ja panostettu henkilöstön koulutukseen. Asiantuntijatehtävissä työnantajan mahdollistamien koulutuspäivien määrä on vähentynyt parin vuoden aikana keskimäärin 2,5 vuosittaisesta koulutuspäivästä lähemmäs yhtä koulutuspäivää vuodessa.

”Palkansaajaliitot ovat tästä asiasta olleet huolissaan ja yrittäneet saada sopimuksiin, vaihtelevalla menestyksessä, kirjauksia henkilöstön koulutuspäivien kasvattamisesta ja osaamisen kehittämisestä. Se olisi voinut vähentää työttömyyttä ja nyt hälyttävää pulaa osaavista ja ammattitaitoisista työnhakijoista. Joko tällä sopimuskierroksella henkilöstön osaamiskartoituksiin ja koulutukseen voitaisiin saada yhteistä näkemystä?”