PS-edustaja komentaa Yleä: Televisioikaa

Eduskunta saa torstaina 27.2. 2020 pääministerin ilmoituksen liittyen Suomen varautumisesta koronaviruksen mahdolliseen leviämiseen. Ilmoitus annetaan eduskunnan kyselytunnin jälkeen klo 17.

Kansanedustaja Arja Juvonen (ps.) kirjoittaa tiedotteessaan Yleisradion ilmoittaneen, ettei se televisioi pääministerin ilmoitusta. Hän vaatii, että Yleisradio televisioi suorana lähetyksenä pääministerin ilmoituksen.

– Kyseessä on tärkeä ja ajankohtainen asia, josta kansalaisten on saatava tieto myös television välityksellä. Lähetystä on mahdollista katsoa internetin välityksellä, mutta sitä mahdollisuutta ei Suomessa ole kaikilla.

Juvonen vetoaa Ylen toimintaa käsittelevään lakiin.

– Pidän erittäin merkittävänä sitä, että saamme pääministerin ilmoituksen asiasta. Suomi varustautuu koronavirukseen, jonka vaikutuksia on nähty maailmalla, mutta josta me emme tiedä vielä tarpeeksi. Tieto kuuluu kaikille suomalaisille, Juvonen sanoo.