PS:n poliisikansanedustaja syytti IS:n toimittajaa kunnianloukkauksesta, teki tutkintapyynnön – poliisin päätös valmistui

Ilta-Sanomien politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala kirjoitti viime huhtikuussa kommentin, jossa hän käsitteli perussuomalaisten Venäjä-suhdetta.

Tässä yhteydessä hän otti värikkäin sanankääntein kantaa myös perussuomalaisten kansanedustajan Tom Packalénin edesottamuksiin.

”Packalén on tiedetty jo pitkään ns. Tehtaankadun mieheksi – eli hänen näkökulmansa eivät juuri edes yllätä”, Haapala muun muassa kirjoitti.

Tom Packalén kirjoitti tämän jälkeen Uuden Suomen blogiinsa, jossa katsoi Haapalan leimaavan hänet tällä virkkeellä maanpetturiksi ja rikolliseksi.

”Olen jättämässä tutkintapyyntöä Ilta-Sanomien jutusta. Pyydän poliisia selvittämään, onko siinä Timo Haapala syyllistynyt törkeään kunnianloukkaukseen”, Packelén kirjoitti.

Demokraatin tietojen mukaan poliisikansanedustaja Packalén teki Helsingin poliisille tutkintapyynnön ja pyysi selvittämään, onko Timo Haapala syyllistynyt kunnianloukkausrikkomukseen tai johonkin toiseen rikokseen.

Nyt poliisi on todennut, ettei asiassa ole syytä epäillä rikosta. Näin ollen myöskään esitutkintaa ei suoriteta. Päätökseen ei voi hakea muutosta.

Käytännössä poliisi on joutunut ratkaisussaan vertailemaan Haapalan sananvapautta kansanedustajan kunniaan. Merkittäviä arviointiseikkoja on tällaisissa tapauksissa myös muun muassa kirjoituksen tyyli ja se, että se on kirjoitettu poliittisesti arvovaltaisesta henkilöstä, joiden on lähtökohtaisesti kestettävä kovaakin kritiikkiä.

Poliisin tapauksessa antamaan päätökseen ei voi hakea muutosta. Packalén voisi kuitenkin vielä halutessaan itse nostaa syytteen rikoksesta tai kannella esimerkiksi oikeuskanslerille tai Poliisihallitukselle.

Demokraatin puhelimitse illansuussa tavoittamat Packalén ja Haapala ovat asiasta vähäsanaisia.

Packalén toteaa vain, että prosessi jatkuu. Miten?

– En ota tässä vaiheessa kantaa. Sanon vain, että prosessi jatkuu, Packalen sanoo.

Haapala taasen kuittaa vain todeten, että Helsingin poliisin päätös oli täsmälleen odotuksen mukainen.