Talous

17.9.2025 07:22 ・ Päivitetty: 17.9.2025 07:22

PTT ennustaa nihkeää kasvua – ”Kasvulle on perusteita olemassa, mutta huolia on paljon”

iStock
PTT:n mukaan kotitaloudet eivät ole valmiita lisäämään kulutustaan.

Pellervon taloustutkimus PTT ennustaa nihkeää kasvua sekä tälle että ensi vuodelle. Talouskasvun ennustetaan olevan tänä vuonna 0,3 prosenttia ja ensi vuonna 0,9 prosenttia.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

-  Kasvulle on kyllä perusteita olemassa, mutta huolia on paljon: sota Ukrainassa, työttömyys, heikentynyt sosiaaliturva, sote-sektorin kriisi, asuntojen hinnanlasku, tullit. Ne ovat voimakas jarru varsinkin kotitalouksissa, sanoo toimitusjohtaja Markus Lahtinen tiedotteessa.

TYÖTTÖMYYSASTEEN PTT ennakoi olevan ensi vuonna keskimäärin 9,6 prosenttia. Monien asioiden katsotaan hidastavan työmarkkinoiden toipumista.

Kotitaloudet eivät ole valmiita lisäämään kulutustaan, vaikka kotitalouksien reaaliansiot ovat nousseet vuodesta 2023 lähtien.

-  Epävarmassa ajassa puskurit halutaan pitää aiempaa suurempina. Lisäksi heikon asuntomarkkinan seurauksena kotitalouksien asuntovarallisuus on huvennut, mikä saattaa jarruttaa kulutushaluja, sanoo ekonomisti Emilia Gråsten.

Varovaista kasvua nähdään investoinneissa, ja myös rakentamisen investointien odotetaan kasvavan ensi vuonna.

