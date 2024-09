PTT ennustaa talouteen verkkaista kasvua ensi vuonna – ”Kasvun tiellä on monia hidasteita”

Pellervon taloustutkimus PTT ennustaa, että Suomen talous lähtee ensi vuonna verkkaiseen kasvuun. Luvassa on 1,1 prosentin kasvua, kun tämä vuosi jää vielä 0,4 prosenttia miinukselle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kasvun ajureiden, kuten viennin ja yksityisen kulutuksen tiellä on kuitenkin hidasteita.

- Talouskasvun piristyminen ei ole vieläkään itsestäänselvyys, eikä pelkkä korkojen lasku siihen riitä. Kasvun tiellä on monia hidasteita, ja esimerkiksi Ukrainan sotaan ja Yhdysvaltain vaaleihin kytkeytyvät riskit ovat suuria ja saattavat vaikuttaa talouskehitykseen, toteaa PTT:n toimitusjohtaja Markus Lahtinen tiedotteessa.

Julkista taloutta vaivaa krooninen alijäämä, jota ei ole helppo korjata yhden vaalikauden aikana.

- Ilman pysyvästi nopeampaa talouskasvua julkista taloutta on lähes mahdotonta saada tasapainoon. Yhteen vaalikauteen rajoittuvia ja poliittisesti hyväksyttävissä olevia leikkauksia on rajallisesti. Helposti päädytään päätöksiin, jotka pienentävät alijäämää vain väliaikaisesti ja pahimmillaan kääntyvät tarkoitustaan vastaan pitkällä aikavälillä, Lahtinen sanoo.

Jos Suomen tilanne näyttää harmaalta, ei näkymä ole kovin valoisa maailmallakaan. Kasvu hidastuu ensi vuonna sekä Yhdysvalloissa että Kiinassa. Euroopassa riippana on hitaaseen kasvuun jumittunut Saksa, mikä synkistää Suomen vientinäkymiä.

Suomessa kuluttajien ostovoima kohenee koronlaskun ja palkankorotusten myötä, mutta epävarmuus talouden suunnasta ja työllisyydestä hillitsee kotitalouksien ostointoa. Etenkin suurempia hankintoja siirretään. Osaa kotitalouksista kurittavat sosiaaliturvan heikennykset, ja eläkeläisten kulutusta voi vaimentaa epävarmuus tulevista terveydenhoitokustannuksista.

RAKENTAMISELLE odotetaan nousua vasta ensi kesän vaiheille. Asuntokaupan hiipuminen on pysäyttänyt vapaarahoitteisen rakentamisen lähes kokonaan. Rakennuslupien määrät eivät ole lähteneet kasvuun, mikä kertoo alan syvästä kriisistä.

- Asuntomarkkinoiden täytyy vilkastua reippaasti ennen kuin rakennusyritykset uskaltautuvat aloittamaan uusia hankkeita. Ensi kesää kohti rakentamisen näkymät kuitenkin kirkastuvat, ja uudisrakentamisen investoinnit kääntyvät kasvuun, ennakoi PTT:n vanhempi ekonomisti Veera Holappa tiedotteessa.

Työllisyydessä saadaan vielä odottaa selkeää käännettä parempaan. Työllisyysasteen lasku ja työttömyyden nousu näyttävät kuitenkin pysähtyneen tänä kesänä.

Työikäinen väestö Suomessa on kasvanut vuodesta 2022 lähtien voimakkaan nettomaahanmuuton ansiosta, mutta kasvu näyttää nyt tasoittuneen. PTT:n mukaan on mahdollista, että työperusteisesta maahanmuutosta on tulossa suhdanneluontoista, eli se kasvaa noususuhdanteessa ja laskee taantumassa.

- Huolestuttavaa on kuitenkin hallituksen tiukka maahanmuuttopolitiikka ja sen vaikutukset Suomen houkuttelevuudelle työperäisen maahanmuuton kohdemaana. Ei pidä tuudittautua siihen, että tulijoita on jatkossakin. Työvoimapula vaivaa jatkossa yhä useampaa vaurasta maata, toteaa vanhempi ekonomisti Henna Busk tiedotteessa.