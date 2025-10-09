PTT: Metsäteollisuuden viennin arvo kasvaa maltillisesti, mutta kasvun yllä on varjoja

Suomen metsäteollisuuden viennin arvo kasvaa maltillisesti lähivuosina. Kasvun yllä on kuitenkin varjoja, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT:n metsäalan ennuste.

Riskejä luovat Yhdysvaltain tempoilevat tullit ja Kiinan viennin ohjautuminen uusille markkina-alueille. Hidasteena on myös maailmantalouden yleinen heikko suhdanne.

- Kotimaan ja maailman talouden kasvunäkymät ovat yhä varovaisia, mutta metsäteollisuudessa nähdään tänä ja ensi vuonna silti viennin arvon kasvua. Kysymysmerkkejä tuovat kuitenkin Yhdysvaltojen arvaamattomuus ja miten Kiinan vienti jatkossa suuntautuu, sanoo metsäekonomisti Marjo Maidell tiedotteessa.

Ennusteen mukaan Suomen metsäteollisuuden viennin arvo kasvaa tänä vuonna kolme prosenttia, vaikka vienti hidastuukin loppuvuoden aikana. Kasvua on kaikissa päätuotteissa paperia ja vaneria lukuun ottamatta, ja voimakkainta kasvu on sahatavarassa.

Myös ensi vuonna viennin arvo kasvaa kolme prosenttia, kun rakentaminen ja yksityinen kulutus elpyvät hienoisesti Euroopassa.

PUUN hinnassa suurimmat nousut on ennusteen mukaan toistaiseksi nähty. Ensimmäistä kertaa vuosiin kuitupuun hinnassa on odotettavissa jopa pientä laskua.

- Metsäteollisuuden puunkäyttö lisääntyy jonkin verran, mutta se ei heijastu täysimääräisesti hakkuisiin ja puukauppoihin, koska aiemmin kertyneitä varastoja on purettu tänä vuonna. Myös puun hintakehitys tasoittuu, tiivistää tutkimusjohtaja Paula Horne.

Hakkuumäärä nousee tänä vuonna noin prosentin viime vuoteen verrattuna, kun teollisuuden puun tarve kasvaa ja ulkomaisen puun saatavuus on rajallista. Ensi vuonna hakkuumäärä lisääntyy kuluvasta vuodesta noin kahdella prosentilla.

Kotimaisen puun kysyntä on heijastunut myös metsänomistajien saamiin kantorahatuloihin. Yksityismetsien kantorahatulot nousevat tänä vuonna ennätyslukemiin, jopa huippuvuotta 2007 korkeammalle. Tänä vuonna puunmyyntitulot kasvavat viidellä prosentilla viime vuodesta vajaaseen 3,2 miljardiin euroon. Ensi vuonna tulot pysyvät tämän vuoden tasolla.