8.1.2026 08:10 ・ Päivitetty: 8.1.2026 08:10

PTT: Nämä pulmat seutukaupunkien pitää ratkaista pärjätäkseen

iStock
Maakuntakeskusten ulkopuolisiin suurehkoihin sseutukaupunkeihin kuuluu muun muassa Hamina.

Suomen maakuntien seutukaupungeilla on haasteita muun muassa ikääntyvän väestön, työvoiman saatavuuden ja asuntomarkkinoiden kanssa, kertoo Pellervon taloustutkimus PTT:n selvitys. Asuinympäristönä ne sen sijaan ovat usein houkuttelevia ja viihtyisiäkin.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Seutukaupungit ovat keskisuuria kuntia, jotka sijaitsevat alueidensa suurten kaupunkikeskusten ulkopuolella ja muodostavat toisen tason suurten kasvukeskusten ja pienempien kuntien välissä.

Tällaisia ovat muun muassa Hamina, Imatra, Lieksa, Uusikaupunki, Lapua, Lohja ja Loviisa. Kaikkiaan seutukaupunkeja on selvityksen mukaan Suomessa 57.

ASUNTOMARKKINAT kangertelevat selvityksen perusteella monessa seutukaupungeissa. Väestön väheneminen heikentää uusien asuntojen kysyntää, mikä rajoittaa uudistuotantoa.

Samalla vanhassa rakennuskannassa on peruskorjaustarpeita, mutta taloyhtiöiden rajalliset resurssit sekä rahoituksen saatavuusongelmat vaikeuttavat hankkeiden toteuttamista.

Tämä johtaa tilanteeseen, jossa tarjonta ei vastaa muuttuvaa kysyntää. Ilman houkuttelevia ja kohtuuhintaisia asumisratkaisuja seutukaupunkien kyky houkutella työvoimaa ja uusia asukkaita heikkenee merkittävästi, selvityksessä arvioidaan.

- Seutukaupunkien tulevaisuus riippuu siitä, kuinka hyvin ne onnistuvat hyödyntämään omia vahvuuksiaan, joita ovat esimerkiksi teollinen osaaminen, koulutusyhteistyö ja vetovoimainen asumisympäristö. Niiden pitää myös sopeutua muuttuvaan talous- ja väestörakenteeseen, PTT:n ekonomisti Antti Norkio sanoo tiedotteessa.

OPISKELIJOILLA on selvityksen mukaan tärkeä rooli näille kaupungeille.

- Kaupungin elinvoimaisuuden ja yrityssektorin näkökulmasta olisi eduksi, jos korkeakouluopiskelijat asuisivat paikkakunnalla, eivätkä tekisi vain etäopintoja. Tämä auttaisi integroitumista alueelle ja helpottaisi tutustumista alueen työnantajiin ja työmahdollisuuksiin, PTT:n toimitusjohtaja Markus Lahtinen sanoo tiedotteessa.

Väestön ikääntyminen on yksi seutukaupunkeja yhdistävistä pulmista, mutta selvityksen mukaan kasvava nettomaahanmuutto on viime vuosina tukenut työikäisen väestömäärän kehitystä monissa seutukaupungeissa ja hillinnyt huoltosuhteen heikentymistä.

