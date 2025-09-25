Kotimaa
25.9.2025 07:42 ・ Päivitetty: 25.9.2025 07:42
PTT:n ennuste: Ruoka kallistuu loppuvuonna 2,5 prosenttia – naudanliha entistä enemmän
Kotitalouksien varovaisuus ja vaisu kulutuskysyntä jarruttaa myös ruokasektorin kasvunäkymiä tänä ja ensi vuonna, kertoo Pellervon taloustutkimus PTT.
PTT:n maa- ja elintarviketalouden ennusteen mukaan ruuan hinta nousee tänä vuonna 2,5 prosenttia ja ensi vuonna noin kaksi prosenttia. Ruokaviennin kasvu jää odotettua hitaammaksi, kun Yhdysvaltain tullipolitiikka aiheuttaa epävarmuutta kansainväliseen kauppaan.
- Keskeinen ruokasektorin kasvun este on riittämätön kysyntä. Ostovoima on kohentunut, mutta se ei ole vielä näkynyt merkittävänä kysynnän lisääntymisenä, sanoo tutkimusjohtaja Sari Forsman-Hugg tiedotteessa.
Kulutushaluja painavat vaikea työllisyystilanne, asuntojen hintojen lasku sekä epävarmuus taloudesta ja maailmanpolitiikasta. Kotimarkkinakysyntä pysyy kuitenkin kohtuullisen vakaana, vaikka ympäristössä kuohuu.
RUOAN hintaan syntyy hintapaineita elintarviketeollisuuden kustannustason noususta, kun sekä työvoimakustannukset että monet tuontiraaka-aineet kuten kahvi ja kaakao ovat kallistuneet. Vaisu kysyntä ja vähittäiskauppojen hintakampanjointi pitävät nousutahtia aisoissa.
PTT odottaa, että naudanlihan hintaralli jatkuu loppuvuonna. Elokuussa naudanliha oli kallistunut 13 prosenttia vuoden takaisesta. Siipikarjanlihan ja sianlihan hinnat taas ovat laskussa ja kulutuskysyntä siirtyy siipikarjanlihaan.
Naudan jauhelihan saatavuudessa oli alkuvuonna häiriöitä, mutta tilanne tasaantui kuluttajahintojen noustua.
PTT:N mukaan Suomen ruokavienti kasvaa, mutta vauhti jää odotettua hitaammaksi. Yhdysvaltain arvaamaton tullipolitiikka on aiheuttanut jännitteitä myös elintarvikeviennille. Tänä vuonna viennin arvo kasvaa noin seitsemän prosenttia, ja etenkin maitosektorin vientinäkymät kohenevat.
- Positiivisen kehityksen ennakoidaan jatkuvan ensi vuonna, ja maailmanmarkkinoilla voin ja rasvattoman maitojauheen kysyntä jatkuu vahvana, sanoo vanhempi maatalousekonomisti Päivi Kujala tiedotteessa.
