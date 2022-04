”Puhe oli vahva, hyvin suora” – Marin: ”Meidän sydämissämme Ukraina on jo voittanut”

Pääministeri Sanna Marin (sd.) arvioi Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin eduskunnalle videon välityksellä pitämää puhetta vahvaksi ja hyvin suoraksi. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Siinä kiitettiin Suomea maamme Ukrainalle antamasta tuesta, mutta peräänkuulutettiin myös lisää tukea ja näin se on. Meidän kaikkien pitää valmistautua tukemaan Ukrainaa niin kauan kuin sota on käynnissä, ja myös sodan jälkeen auttaa Ukrainaa jälleenrakentamaan yhteiskuntaansa entistä vahvemmaksi.

Marin lisäsi, että Ukraina tarvitsee lisää niin sotilaallista, materiaalista ja rahallista apua.

– Samanaikaisesti tarvitsemme entistä voimakkaampia pakotteita, joilla Venäjä saadaan lopettamaan sotatoimet Ukrainassa.

Pääministeriltä kysyttiin, onko Zelenskyin puheella vaikutusta Suomen päätöksiin.

– Suomi on valmis tukemaan Ukrainaan niin kauan kuin kauan kuin sota on käynnissä ja sodan jälkeen jälleenrakennuksessa, hän vastasi.

Zelenskyi viittasi puheessaan myös siihen, että Suomi on aiemmin sotinut Venäjän, silloisen Neuvostoliiton kanssa. Marin totesi, että Suomella on oma historiansa Venäjän kanssa.

– Me olemme voittaneet, ja olen aivan varma siitä, että Ukraina tulee sodan voittamaan. Meidän sydämissämme Ukraina on jo voittanut ja meidän pitää varmistaa kaikin mahdollisin keinoin se, että Ukraina voittaa sodan.

Marinin mukaan Suomi antaa tästä eteenpäin kaikkea sitä apua, mitä tähän astikin on annettu.

– Ei riitä, että kerran lähetetään vaikka aseita tai erilaista puolustusmateriaalia vaan tuen ja avun tarve on jatkuvaa. Näitä päätöksiä on Suomessa tehty ja tullaan vastakin tekemään.

Pääministeri totesi, että Suomi on varautunut tekemään päätöksiä vastaisuudessakin puolustustarvikkeista eli aseavusta Ukrainaan.

”Me olemme tukeneet erittäin voimakkaita sanktioita.”

Ukrainan presidentti vetosi vahvasti Eurooppaa irtautumaan venäläisestä energiasta. Marin painotti, että Suomi tulee irtautumaan venäläisestä fossiilienergiasta niin nopeasti kuin mahdollista.

– Tämä on ollut meidän linjamme myös EU:ssa. Me olemme tukeneet erittäin voimakkaita sanktioita, pakotteita, ja me oleme valmiita ottamaan kaikki energiapakotteet myös mukaan tähän pakoterintamaan. Meidän pitäisi tehdä tämä yhdessä Eurooppana niin nopeasti kuin mahdollista.

Hän muistutti Versaillesin EU-kokouksen yhteisestä viestistä: venäläisestä fossiilienergiasta irtaudutaan ja pian.

Zelenskyi kehotti myös suomalaisyrityksiä lopettamaan toimintansa Venäjällä.

– Kyllä suomalaisten yhtiöiden on varauduttava siihen, että Venäjältä pitää lähteä hyvinkin nopeasti. Monet yhtiöt ovat näitä päätöksiä jo tehneet. Venäjän lainsäädäntö ei tee tästä kovinkaan helppoa.

Mitä tämä tarkoittaa valtio-omisteisille yhtiöille, sen hän Marin jätti omistajaohjauksesta vastaavalle ministerille Tytti Tuppuraiselle (sd.) vastattavaksi.