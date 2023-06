Puheenjohtajakisan hävinnyt Saara Hyrkkö: ”Ihan syystä olemme samassa puolueessa”

Puoluedemokratia on puhunut ja sillä mennään, vihreiden kansanedustaja Saara Hyrkkö toteaa vihreiden Seinäjoen puoluekokouksessa medialle. Johannes Ijäs Demokraatti

Kansanedustaja Sofia Virta valittiin tänään vihreiden jäsenäänestyksen perusteella puolueen uudeksi puheenjohtajaksi Maria Ohisalon seuraajaksi.

Tulos oli lopulta melko selvä äänin 2 760-1 941.

Hyrkön mielestä puheenjohtajakisa oli reilu ja hyvähenkinen.

– Tulen seisomaan itse täysin valitun puheenjohtajan tukena. Se ei ole edes mitenkään vaikeaa. Luotan täysin siihen, että Sofian johdolla lähdetään puoluetta rakentamaan ja uudistamaan. Vaikka puheenjohtajavaalissa äänet jakautuivat, minusta on kuitenkin selvää, että jokainen äänistä oli ääni puolueen uudistamisen puolesta.

– Tietysti henkilökohtaisesti tulos kirpaisee ja se kuuluu politiikkaan, että tällaista käy, kun laittaa itsensä likoon, mutta olen tosi ylpeä kampanjasta, jonka teimme ja laajasta tuesta, mitä olen saanut puolueväeltä ympäri Suomea.

Oliko mitään vastakkainasettelua pääkaupunkiseudun vihreiden ja muiden välillä?

– Sitähän me emme tiedä, kun jokaisella äänestäjällä oli yhtä arvokas ääni. Sehän on tämän vaalitavan hienous, että jokaisen entisen puheenjohtajan ääni on yhtä painava kuin ihan tuoreimmankin jäsenen ja ei tiedetä, miten ne ovat jakautuneet.

Oliko kulisseissa nähtävissä peliä?

– Itse olen ainakin saanut tukea kaikkialta Suomessa ja näin ymmärtääkseni myöskin Sofia.

Hyrkkö sanoo, että moni on kokenut, että on ollut kaksi hyvää ehdokasta.

– Ihan syystä olemme samassa puolueessa ja sitä samaa puoluetta lähdemme yhdessä rakentamaan.

Mitä ajattelet siitä, että jotkut entiset puheenjohtajat (ainakin Osmo Soininvaara ja Pekka Sauri sekä Touko Aalto) lähtivät julkisesti liputtamaan Sofia Virtaa?

– Jokaisella puolueen jäsenellä on yhtä lailla oikeus oma mielipiteensä tuoda esiin. Ei siitä sen enempää.