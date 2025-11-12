Palkittu politiikan aikakauslehti.
12.11.2025 09:58 ・ Päivitetty: 12.11.2025 09:58

Puhelinmyyjä ei saa painostaa eikä harhauttaa kuluttajaa – kuluttaja-asiamies päivitti ohjeistustaan

LEHTIKUVA / RITVA SILTALAHTI

Kuluttajaa ei saa kiirehtiä tai painostaa hyväksymään puhelinmyynnissä tehtyä tarjousta, kuluttaja-asiamies muistuttaa päivitetyssä ohjeistuksessa puhelinmyyntiin liittyvistä velvoitteista.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kilpailu- ja kuluttajavirastosta (KKV) kerrotaan STT:lle, että puhelinmyynnissä on edelleen ongelmia ja esimerkiksi kuluttajia hoputetaan vastaamaan tarjouksiin.

Kuluttajansuojalakia uudistettiin vuoden 2023 alusta muun muassa siten, että puhelinmyynnissä tehty sopimus ei voi syntyä puhelun aikana, vaan kuluttajan on hyväksyttävä erikseen esimerkiksi kirjallinen tarjous puhelun jälkeen.

Lakimuutoksen jälkeen ongelmatilanteet ja yhteydenotot ovat jonkin verran vähentyneet, KKV:n johtava asiantuntija Hertta Hartikainen kertoo STT:lle. Markkinoinnista kuitenkin löytyy edelleen kiellettyjä menettelytapoja, jotka liittyvät esimerkiksi kirjalliseen vahvistukseen.

PUHELINMYYNNISSÄ tehdyn tarjouksen voi toimittaa puhelun jälkeen kirjallisesti myös tekstiviestillä. Tällöinkin tarjouksen on kokonaisuudessaan mahduttava viestiin eikä esimerkiksi tarjousta koskevia tietoja voi antaa tekstiviestissä olevan linkin kautta.

Lainmuutoksen tarkoituksena oli, että kuluttaja saa rauhassa tutustua tarjouksen sisältöön. Jotkut myyjät kuitenkin hoputtavat vastaamaan tekstiviestiin.

-  Jotkut myyjät yhä pyrkivät kiirehtimään kuluttajaa ja hyväksymään tarjouksen nopeasti. Myyjä saattaa jopa soittaa perään, jos tarjousta ei ole heti hyväksytty, Hartikainen kertoo.

KKV:n kuluttajille suunnatussa kyselytutkimuksessa helmikuussa selvisi, että lainsäädäntöä noudatettiin vielä heikosti ja vain noin puolet puhelinmyynnistä tilanneista oli ylipäätään saanut kirjallisen tarjouksen puhelun jälkeen.

Hartikaisen mukaan tällä hetkellä kuluttajien yhteydenotoissa nousevat esiin maininnat esimerkiksi jalometallien ostopalveluista. Myös sähköhammasharjojen ja luontaistuotteiden puhelinmyynti kirvoittaa yhteydenottoja.

-  Varmasti ongelmia enemmänkin on, mutta kuluttajat eivät ota yhteyttä viranomaiseen, Hartikainen sanoo.

LAKIMUUTOKSEN jälkeen kokemusta on kertynyt käytännössä ja yritysten vastuita on pyritty täsmentämään. Ohjeistukseen tehdyt uudet päivitykset perustuvat kuluttaja-asiamiehen valvontatyössä antamiin ratkaisuihin.

Myyjien vastuuta on täsmennetty kiirehtimisen ja painostuksen lisäksi muun muassa kuluttajan harhauttamisesta ja kielletyistä ilmaisuista.

Myyjä ei esimerkiksi saa aloittaa puhelua kertomalla tekevänsä tutkimusta, kyselyä tai kertomalla voitosta tai lahjakortista. Tarjouksessa ei saa käyttää ilmaisuja, joiden mukaan kuluttaja olisi jo sitoutunut sopimukseen tai velvollinen hyväksymään tarjouksen.

Myyjän on myös päätettävä puhelu, jos kuluttajan arviointikyky on heikentynyt esimerkiksi iän tai sairauden vuoksi.

Vastuu ei ole yksin puhelinmyyjällä.

-  Yritysten on huolehdittava siitä, että puhelinmyynnissä työskentelevät henkilöt osaavat toimia vastuullisesti. Ilman asianmukaista koulutusta riski epäselvistä sopimuksista ja kuluttajan harhaanjohtamisesta kasvaa merkittävästi, kuluttaja-asiamies Katri Väänänen kertoo tiedotteessa.

Laur Forsén / STT

