Politiikka
11.6.2026 14:21 ・ Päivitetty: 11.6.2026 14:21
Puhemies: Alkoholilain eduskuntakäsittelylle ei esteitä
Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho sanoo, että sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö alkoholilaista käsitellään tänään normaaliin tapaan eduskunnan täysistunnossa.
Halla-aho kertoi asiasta torstaina eduskunnassa toimittajille.
Halla-ahon mukaan asiasta on käyty perusteellinen keskustelu eduskunnan pääsihteerin ja apulaispääsihteerin kanssa, eikä teknistä estettä asian viemiselle ensimmäiseen käsittelyyn ole.
Alkoholilakia oli alun perin tarkoitus käsitellä jo eilen, mutta SDP:n vaatiman aikalisän vuoksi asian käsittely siirtyi.
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