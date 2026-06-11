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Politiikka

11.6.2026 14:21 ・ Päivitetty: 11.6.2026 14:21

Puhemies: Alkoholilain eduskuntakäsittelylle ei esteitä

DEMOKRAATTI / JANI LAUKKANEN
Tykkää Älä tykkää Alkoholilain uudistus on mahdollistamassa alkoholin kotiinkuljetuksen ja etämyynnin, mikä on herättänyt laajaa keskustelua ja kritiikkiä.

Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho sanoo, että sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö alkoholilaista käsitellään tänään normaaliin tapaan eduskunnan täysistunnossa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Halla-aho kertoi asiasta torstaina eduskunnassa toimittajille.

Halla-ahon mukaan asiasta on käyty perusteellinen keskustelu eduskunnan pääsihteerin ja apulaispääsihteerin kanssa, eikä teknistä estettä asian viemiselle ensimmäiseen käsittelyyn ole.

Alkoholilakia oli alun perin tarkoitus käsitellä jo eilen, mutta SDP:n vaatiman aikalisän vuoksi asian käsittely siirtyi.

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